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السبت 2 كانون الأول 2023 ساعة 21:34

مجاهدو القسام يستهدفون غرفة قيادة واستطلاع الاحتلال شرق بيت حانون

مجاهدو القسام يستهدفون غرفة قيادة واستطلاع الاحتلال شرق بيت حانون
وقالت القسام في بلاغ عسكري مقتضب عبر قناتها على تيلجرام مساء اليوم السبت:
“مجاهدو القسام يستهدفون غرفة قيادة واستطلاع للعدو داخل مبنى شرق بيت حانون بـ 4 قذائف مضادة للأفراد”.

كما بثت كتائب القسام فيديو مصور لمشاهد من التحام مجاهديها مع آليات وجنود العدو في بيت حانون شمال قطاع غزة.

كما أفادت بمقتل وإصابة جنود إسرائيليين داخل مبنى في كمين محكم في منطقة التوام شمال غرب غزة، لافتة إلى استهدافهم بالعبوات المضادة للأفراد والقذائف المضادة للتحصينات والرشاشات الثقيلة.

وفي وقت سابق، أشارت القسام إلى «استهداف تحشدات للعدو شرق دير البلح بمنظومة الصواريخ (رجوم) قصيرة المدى من عيار 114ملم».

كما أفادت باستهداف «تحشدات للعدو في منطقة (كيسوفيم)، بمنظومة الصواريخ (رجوم) قصيرة المدى من عيار 114ملم».

وذكرت أن عناصرها “تمكنوا منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم، من استهداف دبابة صهيونية بعبوة (شواظ) ما أدى إلى إحداث عدة انفجارات بداخلها وتدميرها بالكامل”.

كما استهدفوا برج دبابة أخرى بقذيفة (الياسين 105)، واستهدفوا منزلاً تواجد فيه عدد من جنود العدو بقذيفة «TBG» مضادة للتحصينات وذلك في منطقة الشيخ رضوان.

كما أعلنت كتائب “القسام” استهداف مدينة عسقلان المحتلة برشقة صاروخية.
رقم : 1099858
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