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السبت 2 كانون الأول 2023 ساعة 22:15

الرئيس رئيسي : ليس من الصعب تحديد الحق في القضية الفلسطينية

الرئيس رئيسي : ليس من الصعب تحديد الحق في القضية الفلسطينية
واضاف الرئيس رئيسي في هذا الاتصال الهاتفي مع فوميو كيشيدا يمكن للدول المختلفة، بما فيها اليابان، أن تشاهد بشكل مباشر مستوى الدعم لحق الشعب الفلسطيني من خلال إجراء الاستفتاءات بين شعوبها؛ رغم ان الدول الغربية تخشى بشدة إجراء مثل هذا الاستفتاء.

وتابع قائلا : لقد قام الكيان الصهيوني، بدعم مباشر من أمريكا، وبانتهاك أكثر من 400 قرار دولي، منذ بداية حرب غزة، بإلقاء قنابل تعادل 7 قنابل ذرية بحجم جريمة هيروشيما على أهل غزة، في حين أن الأميركييين يدعون وبكل بوقاحة الدول الأخرى إلى ممارسة ضبط النفس. فيما هم يشجعون على ارتكاب هذه الجرائم.

وشدد على ان صمت وتقاعس مسؤولي وحكام العالم سيزيد من جسارة الحكام الصهاينة الذين يقتلون الأطفال.

واعتبر التصريحات الأخيرة لبعض الدول الأوروبية حول الأنشطة النووية الإيرانية بانها تصريحات منافقة. مستائلا، اي منظمة دولية تشرف على الأنشطة النووية للكيان الصهيوني، وما هي المنظمة التي سمحت لهذا الكيان الإذن بان يمتلك الرؤوس النووية التي يهدد بها شعب غزة اليوم؟ .
رقم : 1099863
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