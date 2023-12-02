الرئيس الإيراني: ليس من الصعب تحديد الحق في القضية الفلسطينية

وأضاف رئيسي "يمكن لمختلف الدول، بما فيها اليابان، أن تراقب بشكل مباشر مستوى الدعم لحقوق الشعب الفلسطيني من خلال إجراء الاستفتاء؛ رغم أن الدول الغربية تخشى بشدة إجراء مثل هذا الاستفتاء".



وبين "الكيان الصهيوني وبدعم مباشر من الولايات المتحدة ومن خلال انتهاكه لأكثر من 400 قرار دولي، قام منذ بداية حرب غزة بإلقاء قنابل تعادل 7 قنابل ذرية بحجم جريمة هيروشيما على أهل غزة"، مبيناً "هذه الجرائم تحدث بينما يطالب الأميركيون بوقاحة الدول الأخرى بضبط النفس، وهم يشجعون على ارتكاب هذه الجرائم".



ورأى الرئيس الإيراني إن "صمت وتقاعس مسؤولي وحكام العالم سيزيد من قوة الحكام الصهاينة الذين يقتلون الأطفال، وأن التصريحات الأخيرة لبعض الدول الأوروبية حول الأنشطة النووية الإيرانية هي تصريحات منافقة".



وقال رئيسي "السؤال الذي يجب طرحه هو ما هي المنظمة الدولية التي تشرف على الأنشطة النووية للكيان الصهيوني، وما هي المنظمة التي أعطت لهذا الكيان الإذن بامتلاك الرؤوس النووية التي يهددون بها شعب غزة اليوم؟".



وطلب رئيسي من اليابان بذل المزيد من الجهود لتحقيق أهداف أساسية بالنسبة لفلسطين وهي وقف القصف وإيصال المساعدات لغزة ورفع الحصار عن القطاع.