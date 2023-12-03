المندلاوي يدعو من طهران إلى جلسة طارئة للبرلمانات العربية لوقف استمرار الإبادة في غزة

وقال بيان لمكتب رئيس مجلس النواب العراقي بالإنابة، إن “المندلاوي بحث مع رئيس مجلس الشورى الإيراني العلاقات الثنائية وتفعيل مذكرات التفاهم وتنشيط لجنة الصداقة العراقية الايرانية، بحضور اعضاء الوفد النيابي العراقي وعدد من اعضاء مجلس الشورى الإيراني.



وبحث الوفد النيابي مع مجلس الشورى برئاسة قاليباف سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على الصعد كافة لا سيما البرلمانية ، وأهمية تنشيط دور لجنة الصداقة العراقية – الإيرانية، وتفعيل مذكرات التفاهم، فضلاً عن توثيق التعاون في مجال تبادل الطاقة والاستثمار والتجارة والمجالات الطبية والنقل البري والسككي .



ودعا المندلاوي بأعتباره رئيسا للاتحاد البرلماني العربي بالإنابة إلى عقد جلسة طارئة لرؤساء البرلمانات العربية لا سيما بعد استمرار مسلسل الإبادة الصهيونية ضد غزة وضرورة اتخاذ قرارات رادعة تجبر الكيان الصهيوني على وقف انتهاكاته الوحشية ، والتعجيل بإدخال المساعدات لإهالي قطاع غزة، مؤكداً اهمية تنسيق الجهود والمواقف النيابية بين البلدين في المحافل الاقليمية والدولية وبما يعزز من استقرار المنطقة ورفاهية شعوبها.



من جانبه رحب رئيس مجلس الشورى الإيراني السيد محمد باقر قاليباف، بالوفد النيابي العراقي برئاسة المندلاوي، مشيداً بمكانة العراق ودوره المحوري في بناء الحوارات الاقليمية وتقريب وجهات النظر بين دول المنطقة، داعياً إلى توسيع الشراكة التجارية وتسهيل نقل البضائع والمسافرين بين البلدين، فيما اعرب عن شكره لشعب وحكومة العراق على استضافة الزوار الايرانيين.