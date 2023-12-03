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الأحد 3 كانون الأول 2023 ساعة 19:38

القوات المسلحة اليمنية: قواتنا البحرية استهدفت سفينتين إسرائيليتين في باب المندب

القوات المسلحة اليمنية: قواتنا البحرية استهدفت سفينتين إسرائيليتين في باب المندب
وقال سريع في بيان بثته قناة المسيرة "تم استهداف السفينة الإسرائيلية الأولى بصاروخ بحري والسفينة الثانية بطائرة مسيرة بحرية"، مضيفاً "عملية استهداف السفينتين الإسرائيليتين جاء بعد رفضهما الرسائل التحذيرية من القوات البحرية اليمنية".

وجدد سريع التحذير لكافة السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيليين بأنها سوف تصبح هدفا مشروعا إذا خالفت بيانات قواتنا المسلحة.

وقال "مستمرون في منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا في قطاع غزة".

وفي سياق متصل، أعلنت مجموعة للأمن البحري مقرها المملكة المتحدة، يوم الأحد، أن سفينة بريطانية أصيبت بصاروخ أثناء مرورها في البحر الأحمر.

ونقلت وكالة فرانس برس عن شركة أمبري للأمن البحري قولها إن السفينة، التي لم يتم الكشف عن اسمها بعد، كانت تبحر جنوب البحر الأحمر تحت علم جزر الباهاما.

وأضافت الشركة ومقرها المملكة المتحدة: "لقد قامت السفينة المعنية بتفعيل صفارة الإنذار المتعلقة بالقرصنة أو الهجوم الصاروخي".

ويقال إن "العوامة الدولية الموجودة في محيط الحادث" ربما تحركت نحو موقع السفينة.
ونصحت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، التي تديرها البحرية الملكية، السفن في المنطقة "بتوخي المزيد من الحذر".

وبحسب وزارة الدفاع الأمريكية، فقد تم إطلاق صاروخين باليستيين في الأيام القليلة الماضية من المنطقة الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين في اليمن وسقطا على بعد 10 أميال بحرية من المدمرة الأمريكية يو إس إس ماسون.
رقم : 1100035
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