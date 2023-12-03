اسامة حمدان: ندعو إلى تصعيد كل أشكال المقاومة

لبنان (إسلام تايمز) - قدم القيادي في حركة حماس، إسامة حمدان، مساء الأحد، شكره للمقاومة العراقية واليمنية واللبنانية في إسناد فلسطين في حربها ضد الكيان الصهيوني، مؤكداً أن "العدوان الإسرائيلي يتواصل على شعبنا في غزة".