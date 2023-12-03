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الأحد 3 كانون الأول 2023 ساعة 20:57

اسامة حمدان: ندعو إلى تصعيد كل أشكال المقاومة

اسامة حمدان: ندعو إلى تصعيد كل أشكال المقاومة
وقال حمدان في مؤتمر صحفي من لبنان رصدها مراسل موقع "إسلام تايمز"، "ندعو إلى تصعيد كل أشكال المقاومة ضد العدو الإسرائيلي، ونوجه التحية إلى أهلنا في اليمن لجهودهم الداعمة للشعب الفلسطيني".

وأضاف "كما نوجه التحية إلى المقاومة الإسلامية في العراق ولبنان، ونقدم التعازي إلى الشعب العراقي باستشهاد ثلة من المقاومين في الفترة الأخيرة".

وأشار إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي يصعد جرائمه في غزة والضفة الغربية والقدس وسينتهي بالفشل، وغزة كانت وستبقى مقبرة للغزاة والمحتلين"، منوهاً أن "الولايات المتحدة شريكة في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في غزة".

ولفت حمدان إلى أن "السلوك الأمريكي حيال القضية الفلسطينية يشكل عامل استفزاز وتفجير في المنطقة، وندعو الأحرار في الولايات المتحدة لحجب أصواتهم عن بايدن في الانتخابات المقبلة"، مبيناً "العالم شهد فرقا بين تعامل القسام مع المحتجزين وتعامل الاحتلال مع الأسرى الفلسطينيين".

واعتبر حمدان أن "تعنت الاحتلال وممطالته حال دون نجاح مسار التفاوض الذي بذل فيه الوسطاء جهدا كبيراً، ونجدد تأكيد موقفنا الرافض لمخططات الاحتلال الرامية إلى تهجير شعبنا من قطاع غزة".

كما حث القيادي في حركة حماس الدول العربية والإسلامية لإرسال وفود شعبية ورسمية إلى غزة من أجل كسر الحصار.

وتابع أسامة حمدان "الاحتلال لن يحقق أيا من أهدافه سواء المعلنة أو المخفية، والوعود الإسرائيلية كاذبة وهي جزء من الحرب النفسية".
رقم : 1100042
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