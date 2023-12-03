وقال المصدر في حديثه لمراسل موقع "إسلام تايمز
"، إن "الاحتلال الأمريكي شن غارة مساء الأحد على مواقع لحركة النجباء في محافظة كركوك ما أسفر عن استشهاد خمسة من المجاهدين".
ويأتي الهجوم ، بعدما حذّر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس السبت واشنطن من أي “اعتداء” على الأراضي العراقية، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
وأكّد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال اتصاله مع بلينكن “موقف العراق الرافض لأي اعتداء تتعرض له الأراضي العراقية”، كما أورد بيان صادر عن مكتبه.
وجدّد السوداني في الوقت نفسه “التزام الحكومة العراقية بحماية مستشاري التحالف الدولي المتواجدين في العراق”، وفق البيان نفسه.
وفي 22 نوفبمر/تشرين الثاني الماضي، استشهد تسعة أشخاص من كتائب حزب الله جراء غارات شنها الجيش الأميركي على مواقع لقوات الحشد الشعبي في منطقة “جرف الصخر” جنوبي غربي بغداد.
وأمس السبت،