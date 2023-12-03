العراق (إسلام تايمز) - كشف مصدر مقرب من فصائل المقاومة الإسلامية في العراق، مساء الأحد، عن قيام الاحتلال الأمريكي بشن غارة على مواقع للمجاهدين من حركة النجباء في محافظة كركوك.