عبداللهيان: أمريكا تدعم الإبادة الجماعية في غزة

وذكر عبداللهيان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية سلطنة عمان في طهران، إن "العمليات العسكرية الإسرائيلية بدأت بحضور وزير الخارجية الأمريكي بمجلس الحرب الإسرائيلي".

وأضاف "على جميع الدول الضغط لوقف الحرب على غزة وفتح المعابر لدخول المساعدات"، منوهاً أن "طهران لا تبحث عن توسيع رقعة الحرب في المنطقة لكننا نحذر من تداعيات مخططات التطهير العرقي".

وذكر الوزير الإيراني إن "أمريكا تدعم الإبادة الجماعية في غزة بإعطاء الضوء الأخضر لتل أبيب، وأقول بصوت عالٍ أن على أمريكا أن تتحمل عواقب هذا السلوك المنافق".