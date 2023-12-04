الرئيس الكوبي يصل طهران

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إنه "من المقرر أن تقام مراسم استقبال الرئيس الكوبي، الذي سافر إلى طهران بدعوة من نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، رسميًا صباح اليوم الاثنين في المجمع الثقافي التاريخي في سعد آباد".



وتأتي هذه الزيارة للرئيس الكوبي بعد مرور 22 عاما على الزيارة الأخيرة التي قام بها فيدل كاسترو، رئيس هذا البلد الراحل.



وبعد مراسم الاستقبال الرسمية ومقدمة الوفود المرافقة، يعقد لقاء خاص لرئيسي البلدين واجتماع مشترك للوفد رفيع المستوى وحفل توقيع الوثائق واتفاقيات التعاون، وبعد ذلك سيعقد كونيل وريسي مؤتمراً صحفياً مشتركاً.