البوسعيدي: الأمن في المنطقة لا يتحقق إلا بتشكيل حكومة فلسطينية مستقلة

ووصل البوسعيدي إلى طهران مساء الأحد للقاء نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ومناقشة العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.
وبحسب تقرير لمراسل موقع "إسلام تايمز
"، فإنه بعد أن استقبله أمير عبد اللهيان وأجرى معه محادثة، شرح المشاورات التي جرت في مؤتمر صحفي مشترك مع الصحفيين.
وأبدى ارتياحه لتواجده في طهران، وقال إن العلاقات بين البلدين إيران وسلطنة عمان تتوسع وتسير في اتجاه جيد، وتقوم على أسس متينة مثل حسن الجوار والقيم الأخوية والدينية التي بالتأكيد يعود بالنفع على البلدين والأمتين، فهو يجلب الأصدقاء والأخوة.
وصرح وزير خارجية سلطنة عمان: من المقرر عقد الاجتماع العشرين للجنة المشتركة بين البلدين في طهران، وقد شهدنا خلال الفترة الأخيرة تطورات إيجابية فيما يتعلق بالتعاون الثنائي في مختلف القضايا بما في ذلك التجارية والاقتصادية.
وقال: نحن متفائلون للغاية بأن هذه الحالات ستتم متابعتها بفضل توجيهات قيادتي البلدين، وسنشهد توسع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وقال البوسعيدي: نعتقد أن المشاورات البناءة والمستمرة بين البلدين مهمة ويمكن أن تزيد من التفاهم المتبادل للتعامل مع التحديات القائمة في المنطقة وفي العالم بشكل عام.
وبين "فيما يتعلق بآخر التطورات المؤسفة في فلسطين وغزة والهجمات المستمرة للنظام الصهيوني التي تستهدف المدنيين والمدارس والمستشفيات وغيرها، فإننا ندين بشدة هذا الهجوم العسكري الهمجي من قبل هذا النظام".
وقال: أكدنا على استمرار الجهود السياسية والدبلوماسية بين البلدين وأننا رفعنا مطالبنا للمجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته لوقف الحرب ورفع الحصار القاسي عن غزة ووصول المساعدات الإنسانية إليهم. .
وتابع وزير خارجية عمان: في سلطنة عمان نؤكد على أهمية الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وفي هذا السياق نسعى إلى مواصلة الإجراءات بشكل وثيق مع إيران وغيرها من الدول الصديقة والشقيقة والأطراف الإقليمية. حتى يتم حل هذه الأزمة، ونقول للعالم أن عليهم التحرك في أسرع وقت ممكن لإنهاء عدوان النظام الصهيوني.
وقال: إن الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحقق بأي شكل من الأشكال إلا مع إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس القانون الدولي والقانون الدولي.
وتابع " نحيي صمود الشعب الفلسطيني وتضحياته، والأزمة الفلسطينية تحتاج إلى جهود دولية ومستمرة".