البوسعيدي: الأمن في المنطقة لا يتحقق إلا بتشكيل حكومة فلسطينية مستقلة

إيران (إسلام تايمز) - قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني في طهران إن الأمن والاستقرار في المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وتشكيل الدولة الفلسطينية المستقلة.