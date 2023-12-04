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الاثنين 4 كانون الأول 2023 ساعة 08:38

اللواء باقري يلتقي السوداني ويشيد بمواقف العراق الشجاعة قبال الحرب في غزة

اللواء باقري يلتقي السوداني ويشيد بمواقف العراق الشجاعة قبال الحرب في غزة
واشار اللواء باقري اشار خلال مباحثاته التي جرت الاحد في بغداد مع رئيس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني"، الى المشتركات الدينية والعقائدية والثقافية والتاريخية بين البلدين كما اشاد بمتابعات وقرارات الحكومة العراقية الحازمة حول نزع سلاح الجماعات المناوئة للثورة الاسلامية في اقليم كردستان العراق وابعادها، وفقا للاتفاق الامني الموقع بين طهران وبغداد.

كما تطلع ئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، الى متابعة انجاز عملية تجريد هذه المجموعات من السلاح بجدية ايضا.

واعتبر اللواء باقري، وجود القوات الاجنبية وخاصة القوات الامريكية في المنطقة، بانه يشكل العنصر الرئيسي لنشر الفوضى والفلتان الامني وقال : ان تعزيز أمن المنطقة يعتمد على الوحدة بين دول الجوار.

وفي معرض الاشارة الى التطورات داخل قطاع غزة، شدد اللواء باقري على أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها اولى القضايا في المنطقة والعالم الاسلامي، وصرح : ان عملية طوفان الاقصى النوعية هزت ركائز الكيان الصهيوني امام أعين شعوب العالم.

من جانبه أشاد رئيس الوزراء العراقي وفقا لارنا ، بموقف ايران حكومة وشعبا حيال الحرب على غزة ، مؤكدا بان هذه الحرب بلورت مواقف الدول المختلفة، كما كشفت الكيان الصهيوني قاتل الاطفل على حقيقته البشعة.

وقال : ان بلاده تنعم بفضل القوات المسلحة القوية، باستتاب الامن والاستقرار؛ منوها الى توفر الفرص لتوسيع التعاون الثنائي في ظل القواسم المشتركة الكثيرة التي تجمع بين البلدين.

وفي الختام، اعتبر السوداني وفقا لارنا ، اقتدار وشوكة القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية في مختلف المجالات الدفاعية والامنية والصاروخية، بانها تبعث على الفخر؛ واكد بانه يتعين على إيران والعراق، الى جانب رفع مستوى التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ان يحلا القضايا المتعلقة بالزمرالناشطة في كردستان العراق من خلال التعاون والتفاعل المشترك.
مصدر : وكالات
رقم : 1100155
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