قاليباف : للعلاقات الايرانية العراقية تأثير عميق على العلاقات مع دول المنطقة

وأشار قاليباف لدى استقبال النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي " محسن المندلاوي" مساء الأحد، أن رسوخ العلاقات الثنائية واضحة للعيان ولها أثر بالغ على العلاقات الثنائية الاقليمية والدولية معربا عن أمله بأن تفضي زيارة الوفد العراقي الى تنمية العلاقات البرلمانية بين البلدين.



وبيّن أنه دون شك أن العلاقات الايرانية العراقية ستؤثر بعمق على العلاقات مع دول المنطقة، الاسلامية والعربية وغير العربية، وأن تنميتها مصيرية وأساسية لتبادل الطاقة والترانزيت وتطوير المواصلات البرية والسككية.



وأكد أن ترسيخ العلاقات السياسية والاقتصادية والتنسيق الأمني بين ايران والعراق وسوريا ولبنان يشكل أهمية كبيرة وتأثيرا في تحقيق هذه الأهداف.



وأعتبر أن تنفيذ عمليات كري نهر "أروند" (جنوب غرب) لتطوير الشحن البحري سيما بين مدينتي "خرمشهر" والبصرة، هاما للغاية ويشكل شريانا هاما لافتا الى ضرورة التوافق على قضايا الشحن والنقل البري الى أن يتم تطوير الشحن السككي البيني، حيث إن الشحن والنقل المباشر يقلل بدوره النفقات ويزيد حجم الشحن.



بدوره أكد محسن المندلاوي النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي، أن العلاقات الاخوية والعريقة قائمة بين البلدين بكافة المجالات سيما بين نواب البرلمان العراقي ومجلس الشورى الاسلامي، داعيا الى توطيدها وتطويرها على كافة الاصعدة.



وأعرب عن الاستعداد لتشكيل لجنة برلمانية مشتركة تعنى بالاستثمار والاقتصاد والثقافة، وعن أمله بتوقيع مذكرة تفاهم بين مجلس النواب العراقي ومجلس الشورى الاسلامي خلال هذه الزيارة سيما أن النواب والحكومة بالعراق لهم دور فاعل خلال هذه الدورة.



المندلاوي أشار الى أن العراق يسعى لمعالجة التحويلات المالية المتعلقة بالعلاقات التجارية مع ايران بهدف تطوير الروابط المستدامة بهذا الشأن.