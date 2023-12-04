خلال حملة اعتقالات واسعة.. اشتباكات مسلحة مع قوات العدو بالضفة الغربية

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات العدو اقتحمت الحي الشرقي ومنطقة البيادر بمدينة جنين، ونشرت القناصة في عدة أماكن، وداهمت عددا من المنازل واعتقلت ستة مواطنين.



ودارت اشتباكات مسلحة استهدف خلالها مقاومون قوات العدو بالرصاص والعبوات المتفجرة محلية الصنع.



كما اقتحمت قوات العدو بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، ونفذت حملة دهم وتفتيش للعديد من المنازل وتخريب محتوياتها والتنكيل بسكانها، واعتقلت ثلاثة شبان.



وفي السياق اندلعت اشتباكات مسلحة بالرصاص والعبوات المتفجرة بين مقاومين وقوات العدو خلال اقتحامها مدينة قلقيلية.



وعاودت قوات العدو اقتحام مدينة قلقيلية صباحا بعد وقت قصير من انسحابها، وحاصرت أحد المنازل في حي كفر سابا واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة مع المقاومين.



واقتحمت قوات العدو مخيمي عقبة جبر وعين السلطان وعدة أحياء بمدينة أريحا، وشنت حملة مداهمات اعتقلت خلالها ثلاثة أسرى محررين.



ونفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في محافظة بيت لحم تركزت في مخيم الدهيشة طالت 17 مواطنا.