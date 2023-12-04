الاحتلال يستولي على مركبة ومستوطنون يدمرون شبكة للمياه في مسافر يطا

واقتحمت قوات الاحتلال قرية أم الخير في مسافر يطا، وداهمت عددا من المنازل لعائلتي الفقير والهذالين، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، كما أجرت عمليات تفتيش وتصوير في محيط منازل المواطنين في قرية الحلاوة، واستولت على مركبة للمواطن محمود خليل أبو عرام.



في حين دمرت مجموعة من المستوطنين شبكة لمياه الشرب تغذي ثلاثة تجمعات سكنية: اصفي، ومغاير العبيد، والطوبة، الأمر الذي سيؤدي حرمان عدد كبير من الأهالي في تلك المناطق من مياه الشرب.



كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي السموع وبيت عوا جنوب وغرب الخليل، وانتشرت في شوارع تلك البلدات وأعاقت حركة المواطنين.