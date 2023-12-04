عبداللهيان: يجب تعزيز التعاون بين ايران والعراق لدعم السلام والاستقرار بالمنطقة

واعتبر امير عبداللهيان خلال هذا اللقاء العلاقات الايرانية العراقية بأنها لانظير لها في المنطقة، كما اشاد بالمواقف المبدئية للشعب العراقي والحكومة العراقية والبرلمان العراقي في الادانة الحازمة للجرائم الصهيونية في غزة واعتبر دور العراق فيما يخص التطورات الجارية في غزة، بانه لافت ومؤثر، ودعا الى مزيد من التعاون والتنسيق بين البلدين لدعم السلام والاستقرار في المنطقة.



من جهته رحب المندلاوي بوجود علاقات تاريخية واخوية بين ايران والعراق في كافة المجالات واكد على ضرورة تطوير واستمرار هذه العلاقات بين الحكومتين والشعبين في كافة المجالات وخاصة في مجال البرلمانات.



واكد المندلاوي انه وبعد استئناف العدوان الصهيوني على غزة فانه وبصفته مشرفا على البرلمان العراقي دعا رؤساء برلمانات الدول العربية الى عقد اجتماع طارئ بهذا الصدد.



كما اشار المندلاوي الى تطور العلاقات العراقية الايرانية بصورة مستمرة وتوقيع العديد من مذكرات التعاون بين الجانبين وشدد على ضرورة تنفيذها ، داعيا الشركات الايرانية الى المشاركة في تنفيذ المشاريع الهندسية والاعمارية في العراق.



كما اعرب عن امله في تلقي آلاف الطلبة الجامعيين العراقيين في ايران المزيد من التسهيلات والقنصلية والدراسية وازالة القيود البيروقراطية في هذا المجال.