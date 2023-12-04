مع دخول فصل الشتاء... الأونروا تحذر من انتشار الأمراض في غزة

وقال أبو حسنة، كما نقل موقع RT اليوم: إن “الاحتياجات هائلة في قطاع غزة، ولا سيما مع دخول فصل الشتاء الذي يتطلب توفير الأدوية والوقود إضافة للملابس والأغطية بكميات كبيرة”.



واعتبر أبو حسنة أن ما يدخل من مساعدات إلى القطاع هو “نقطة في بحر الاحتياجات الإنسانية”، سواء خلال التهدئة المؤقتة أو بعدها، معربا عن المخاوف من انتشار الأمراض.



وكان مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في غزة، توماس وايت، كشف في تصريحات أمس أن إحدى مدارس الوكالة الأممية بالقطاع الفلسطيني، تشهد تفشيا لمرض “التهاب الكبد الوبائي أ”، فيما دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدحانوم غيبرييسوس،أمس إلى استئناف إمدادات المساعدات الأساسية إلى غزة فوراً، على أن تتم إعادتها لمستويات لا تقل عنها خلال التهدئة الأخيرة، مجددا التحذير من أن الاكتظاظ الناجم عن النزوح الجماعي للسكان والظروف المعيشية غير الآمنة في غزة تزيد من خطر الإصابة بالأمراض.