وزير الدفاع الأمريكي يكشف عن توقعاته بشأن نتائج العدوان على غزة

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الدفاع الأمريكية، الأحد، حول الكلمة التي ألقاها أوستن، خلال منتدى ريغان للدفاع الوطني، المنعقد بولاية كاليفورنيا.



وحول العدوان الصهيوني على غزة، ادعى وزير الدفاع الأمريكي: "كهذا النوع من الحروب، يجب إيلاء أهمية للمدنيين. إن تم دفعهم في أحضان العدو تحول الأمر من نصر تكتيكي إلى هزيمة استراتيجية" حسب تعبيره.



وزعم اوستن: "أخبرت القادة الإسرائيليين مرارا أنّ حماية المدنيين الفلسطينيين في غزة مسؤولية أخلاقية وضرورة استراتيجية".



ويشن جيش الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي حربا مدمرة على غزة، أسفرت عن استشهاد 15523، وجرح 41316 آخرين، كما خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.