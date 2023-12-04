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الاثنين 4 كانون الأول 2023 ساعة 11:52

‘‘طوفان الأقصى‘‘ حولت فلسطين من جديد إلى القضية الأولى للعالم الإسلامي

‘‘طوفان الأقصى‘‘ حولت فلسطين من جديد إلى القضية الأولى للعالم الإسلامي
وأشار أمير عبداللهيان، اليوم الإثنين، خلال لقائه مع وفد من تجمع علماء المسلمين في لبنان إلى الأداء الفعال لتجمع علماء المسلمين خلال العقود الأربعة الماضية في مواجهة مؤامرات أعداء الأمة الإسلامية لخلق الفرقة والخلافات بين الأديان الإسلامية، ودور علماء الإسلام في تنوير الرأي العام وتبيين حقائق العالم الإسلامي والتطورات الراهنة في فلسطين وغزة، مضيفا: إن طوفان الأقصى حولت مرة أخرى قضية فلسطين إلى القضية الأولى للعالم الإسلامي.

كما أشار وزير الخارجية إلى استمرار جرائم الكيان الصهيوني ودعم الحكومة الأمريكية الصريح والشامل لهذه الجرائم، ودعا إلى اتخاذ خطوات عملية للضغط على الكيان الصهيوني لوقف جرائم كيان قاتل الأطفال.

بدوره تطرق الشيخ حسان عبدالله رئيس الهيئة الادارية في تجمع العلماء المسلمين لبنان و الشيخ غازي حنينة رئيس مجلس الأمناء لتجمع العلماء المسلمين في لبنان في هذا اللقاء، إلى أهداف وأنشطة هذا التجمع خلال السنوات الماضية في لبنان والمنطقة في مجال الوحدة الإسلامية ودعم المقاومة وخاصة دعم القضية الفلسطينية وثمنا الدور المميز للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم وحدة العالم الإسلامي ودعم قضايا الأمة الإسلامية العادلة، وقبل كل شيء دعم النضال المشروع للأمة الفلسطينية ضد الاحتلال والعدوان وانتهاك حقوق الانسان.

و شددا على أن القضية الفلسطينية هي أهم قضية في العالم الإسلامي كما اشارا في اللقاء إلى أهداف التجمع في لبنان في السنوات الماضية و دوره في تحقيق الوحدة الإسلامية و دعم المقاومة و خاصة القضية الفلسطينية .

و اعتبرا عملية طوفان الأقصى هزيمة حاسمة للعدو الصهيوني و أوضحا أن تجارب الشعبين اللبناني والفلسطيني في محاربة العدو الصهيوني في العقود الماضية والانتصارات العظيمة التي حققها المقاومة نموذج ناجح لدول المنطقة.
مصدر : وكالات
رقم : 1100198
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