إيران: لن نترك استشهاد قواتنا في سوريا دون رد

إيران (إسلام تايمز) - قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، إن بلاده سوف ترد على قيام اسرائيل باغتيال اثنين من ضباط الحرس الثوري في سوريا بغارة يوم السبت الماضي.