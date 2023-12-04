إيران: لن نترك استشهاد قواتنا في سوريا دون رد

وذكر كنعاني في مؤتمر صحفي تابعه مراسل موقع "إسلام تايمز
"، بشأن اغتيال اثنين من المستشارين العسكريين للحرس الثوري “لن نترك أي إجراء ضد إيران دون رد”، مضيفاً “سترد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أي هجوم على مصالح إيران في المنطقة”.
وأفادت وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية، السبت الماضي، باستشهاد اثنين من مستشاري الحرس في سوريا جراء قصف إسرائيلي وقع أمس الجمعة.
وقالت الوكالة إن “الجنرال مهندس بناه تقي زاده، والجنرال محمد علي عطايي كانا في سوريا في “مهمة استشارية”.
كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، على الصفحة X (تويتر سابقًا) أن إسرائيل هاجمت أهدافًا لحزب الله في منطقة جنوب دمشق.
وفي موضوع آخر، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، إن زيارة رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي إلى طهران يوم أمس، كانت بهدف مناقشة القضايا الثنائية والقضية الفلسطينية.
وذكر كنعاني ردًا على سؤال حول زيارة نائب رئيس مجلس النواب العراقي إلى طهران إنه “تمت مناقشة القضايا الثنائية والقضية الفلسطينية وكيفية تسخير القدرات البرلمانية للبلدين والدول الإسلامية لدعم القضية الفلسطينية وإنهاء الجرائم الصهيونية ضد شعب غزة”.
وأضاف كنعاني “منذ بداية الأحداث في غزة كان للحكومة العراقية موقف دقيق ومشرف في إدانة أعمال الكيان الصهيوني”، مبيناً “البلدين لديهما مصالح مشتركة تتعلق بالأمن في المنطقة ويعد الأمن أحد الأولويات الرئيسية لكلا البلدين”.
ولفت المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن “أمن الحدود المشتركة بين البلدين أمر في غاية الأهمية، ويؤكد البلدان على تحويل الحدود المشتركة إلى حدود آمنة للتواصل الاقتصادي والتجاري والشعبي البناء بين البلدين”.