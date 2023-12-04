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الاثنين 4 كانون الأول 2023 ساعة 12:03

غالبية شباب ونساء أمريكا يعارضون الهجمات الصهيونية على غزة

غالبية شباب ونساء أمريكا يعارضون الهجمات الصهيونية على غزة
وشارك في الاستطلاع الذي أجرته "غالوب" خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 1013 أمريكيا.

وذكر الاستطلاع أن 52 بالمئة من النساء لا تؤيدن الهجمات الإسرائيلية على غزة، و44 بالمئة ترين الهجمات "مبررة".

كما أن 67 بالمئة من المشاركين الذين يتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما يعارضون الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وحسب النتائج فإن 50 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع يؤيدون الهجمات الإسرائيلية على غزة، بينما لا يؤيدها 45 بالمئة.

كما كشف الاستطلاع تأييد 71 بالمئة من الجمهوريين المشاركين بالاستطلاع هجمات كيان الاحتلال، ومعارضة 23 بالمئة منهم.

في حين أن 63 بالمئة من المشاركين الديمقراطيين بالاستطلاع لا يؤيدون العدوان على غزة، و36 بالمئة يؤيدون ذلك.

ومن ناحية أخرى، يؤيد 59 بالمئة من الرجال الهجمات على غزة، بينما يعارضها 37 بالمئة منهم.

ووفق الاستطلاع، 61 بالمئة من الأمريكيين "البيض" يؤيدون العدوان الصهيوني، و36 بالمئة منهم رافضون له.

فيما يخص الأعراق الأخرى المشاركة في الاستطلاع، 64 بالمئة منهم غير موافق على الهجمات، و30 بالمئة مؤيد للهجمات.
مصدر : وكالات
رقم : 1100201
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