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الاثنين 4 كانون الأول 2023 ساعة 12:09

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة تضم 5 فتيات بالضفة الغربية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة تضم 5 فتيات بالضفة الغربية
وقالت مصادر فلسطينية إن قوات العدو اعتقلت 5 طالبات جامعيات من الخليل وبيت لحم، جنوبي الضفة المحتلة، عقب دهم منازل عائلاتهن وتفتيشها.

وأشار مراسل شبكة المسيرة في الضفة الغربية إلى أن  المعلومات الأولية تفيد أن العدو الصهيوني اعتقل 82 امرأة من مناطق مختلفة في الضفة منذ السابع من أكتوبر الماضي

واعتقلت قوات العدو 3 فلسطينيين من بلدة سعير شمالي مدينة الخليل، بعد اقتحام منازلهم، فيما اعتقلت 5 شبان من بلدة الشيوخ شمالي الخليل.

كما اعتقلت قوات العدو شابا من قرية رمانة غربي مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية، عقب دهم مكان سكنه في المدينة.

وطالت الاعتقالات 8 فلسطينيين من بلدة بيت ريما، شمال غربي مدينة رام الله، كما اعتقلت شاب بعد محاصرة منزله في مخيم عين السلطان بمدينة أريحا.
مصدر : وكالات
رقم : 1100203
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