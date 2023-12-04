الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 4 كانون الأول 2023 ساعة 12:17

هذا ما دار في اتصال هاتفي بين محمود عباس و كامالا هاريس

هذا ما دار في اتصال هاتفي بين محمود عباس و كامالا هاريس
وأكد محمود عباس، لنائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، الاستعداد للعمل من أجل تنفيذ مايسمى حل الدولتين، بدءًا بحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن، وعقد المؤتمر الدولي للسلام؛ من أجل توفير الضمانات الدولية والجدول الزمني للتنفيذ، وتولي كامل المسؤولية عن كامل الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة حسب قوله.

واضاف أنّ السلام والأمن يتحققان من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كامل أرض دولة فلسطين على خطوط عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين وعودتهم وفق قرار 194، مؤكدًا أن الحلول الأمنية والعسكرية أثبتت فشلها، ولن تحقق الأمن والاستقرار للمنطقة.

وجرى خلال اللقاء، بحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، وآخر مستجدات الجهود الجارية لوقف العدوان الصهيوني على الفلسطينيين، إذ أكد ضرورة الوقف الفوري للعدوان، وتجنيب المدنيين ويلات القصف والدمار اللذين تقوم بهما آلة القتل الإسرائيلية.

وشدد محمود عباس على أهمية مضاعفة إدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية، وتوفير المياه والكهرباء والوقود بأسرع وقت ممكن، وتقديم ما يلزم من مساعدات؛ لتعاود المستشفيات والمرافق الأساسية عملها لعلاج آلاف الجرحى وتقديم خدماتها إلى الفلسطينيين.

وجدد، التأكيد على رفض ومنع التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، مُشددًا على ضرورة تدخل الجانب الأمريكي؛ لمنع ما تقوم به سُلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون الإرهابيون من اعتداءات وجرائم قتل، وهدم للمنازل، وطرد للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس ومناطق الأغوار التي تشهد ضمًا صامتًا ومخططًا له.

وأشار "عباس"، إلى أنّ قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سُلطات الاحتلال في فصل، أو احتلال أو اقتطاع أو عزل أي جزء من قطاع غزة، مُشددًا على "ضرورة الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية، وأننا لن ولم نتخلَّ عن أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
مصدر : وكالات
رقم : 1100204
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
من التهجير الى إقامة منطقة عازلة.. المخطط الإسرائيلي ينكفىء
من التهجير الى إقامة منطقة عازلة.. المخطط الإسرائيلي ينكفىء
‘‘إسرائيل‘‘ واستخدام الذكاء الاصطناعي في قتل المدنيين بغزة
‘‘إسرائيل‘‘ واستخدام الذكاء الاصطناعي في قتل المدنيين بغزة
4 كانون الأول 2023
الانتخابات الرئاسية المصرية وفرص المرشحين
الانتخابات الرئاسية المصرية وفرص المرشحين
4 كانون الأول 2023
آثار الهجوم على الأسطول البحري ‘‘الإسرائيلي‘‘ على اقتصاد الأراضي المحتلة
آثار الهجوم على الأسطول البحري ‘‘الإسرائيلي‘‘ على اقتصاد الأراضي المحتلة
4 كانون الأول 2023
اقتراح إيراني لإجراء استفتاء وطني في فلسطين
اقتراح إيراني لإجراء استفتاء وطني في فلسطين
4 كانون الأول 2023
75 عاماً من الجرائم في فلسطين بأسلحة الأمريكية
75 عاماً من الجرائم في فلسطين بأسلحة الأمريكية
4 كانون الأول 2023
الجيش ‘‘الإسرائيلي‘‘ يخسر المعركة ضد حماس
الجيش ‘‘الإسرائيلي‘‘ يخسر المعركة ضد حماس
4 كانون الأول 2023
البوسعيدي: الأمن في المنطقة لا يتحقق إلا بتشكيل حكومة فلسطينية مستقلة
البوسعيدي: الأمن في المنطقة لا يتحقق إلا بتشكيل حكومة فلسطينية مستقلة
4 كانون الأول 2023
عبداللهيان: أمريكا تدعم الإبادة الجماعية في غزة
عبداللهيان: أمريكا تدعم الإبادة الجماعية في غزة
3 كانون الأول 2023
مصدر لـ"إسلام تايمز": الاحتلال الأمريكي يقصف مجاهدي النجباء في كركوك
مصدر لـ"إسلام تايمز": الاحتلال الأمريكي يقصف مجاهدي النجباء في كركوك
3 كانون الأول 2023
اسامة حمدان: ندعو إلى تصعيد كل أشكال المقاومة
اسامة حمدان: ندعو إلى تصعيد كل أشكال المقاومة
3 كانون الأول 2023
القوات المسلحة اليمنية: قواتنا البحرية استهدفت سفينتين إسرائيليتين في باب المندب
القوات المسلحة اليمنية: قواتنا البحرية استهدفت سفينتين إسرائيليتين في باب المندب
3 كانون الأول 2023
محسن المندلاوي يدعو إلى جلسة طارئة للبرلمانات العربية لوقف استمرار الإبادة في غزة
المندلاوي يدعو من طهران إلى جلسة طارئة للبرلمانات العربية لوقف استمرار الإبادة في غزة
3 كانون الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
من التهجير الى إقامة منطقة عازلة.. المخطط الإسرائيلي ينكفىء
‘‘إسرائيل‘‘ واستخدام الذكاء الاصطناعي في قتل المدنيين بغزة
الانتخابات الرئاسية المصرية وفرص المرشحين
آثار الهجوم على الأسطول البحري ‘‘الإسرائيلي‘‘ على اقتصاد الأراضي المحتلة