الوفد النيابي العراقي يبحث من الجانب الايراني فتح افاق تعاون اوسع في مجالات الطاقة والمياه والاقتصاد

واكد المندلاوي : ان مجلس النواب يتابع بحرص شديد تفعيل تنفيذ الاتفاقيات الثنائية على المستويات السياسية والبرلمانية وكذلك الاقتصادية والأمنية، فضلاً عن تنشيط عمل اللجان النيابية والحكومية التي تشكلت في فترات سابقة، داعياً في الوقت ذاته إلى تعزيز حصة العراق المائية، وضرورة اتخاذ موقف عربي وإسلامي موحد من جرائم الابادة الصهيونية ضد غزة .



وبحث الوفد النيابي ، سُبل تطوير العلاقات بين البلدين على مختلف الصعد ، والاستمرار في تبادل الزيارات الفنية والادارية لفتح افاق تعاون "اوسع" في مجالات الطاقة، والمياه، والزراعة، والتعليم، والسياحة الدينية.



من جانبه اشاد السيد مخبر ، بحجم التقارب بين البلدين الجارين، مؤكداً ان العراق يمتلك سياسة حكيمة ولديه قدرة كبيرة في تحقيق التوازن في المنطقة، فيما ثمن جهود السيد المندلاوي والدعوة التي وجهها بأعتباره رئيسا للإتحاد البرلماني العربي بالإنابة لعقد جلسة طارئة للبرلمانات العربية بشأن فلسطين .

