الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 4 كانون الأول 2023 ساعة 13:25

رئيسا إيران وكوبا يؤكدان على تشكيل تحالف عالمي لدعم فلسطين

رئيسا إيران وكوبا يؤكدان على تشكيل تحالف عالمي لدعم فلسطين
وفي لقاء صحفي مشترك مع نظيره الكوبي ميغيل دياز كانيل في مجمع سعد آباد بطهران اليوم الاثنين، صرح السيد رئيسي بأن هناك إرادة جدية لدى إيران وكوبا لتطوير العلاقات بينهما في مجالات الزراعة والتعدين والطاقة والكثير من المجالات الاخرى.

إرادة جدية لرئيسي إيران وكوبا لتطوير العلاقات بين البلدين

وفي اشارة الى ان إيران وكوبا قد اقامتا تعاونا ثنائيا جيدا للغاية مع بعضهما البعض بعد انتصار الثورة الإسلامية، اعتبر السيد رئيسي زيارة الرئيس الكوبي الى إيران التي جاءت بعد 21 عاما بمثابة نقطة تحول في تطور العلاقات بين البلدين والشعبين ، موضحا بأن هناك العديد من النقاط المشتركة بين إيران وكوبا.

و أوضح الرئيس الإيراني انه خلال زيارته الاخيرة الى كوبا، أجرى مناقشات جيدة مع الرئيس الكوبي وتولت اللجنة المشتركة متابعة القضايا التي تهم البلدين، مؤكدا على ان هذا التعاون يمضي في مسير التطور والتوسع.

كما اعتبر الرئيس الايراني ان تعزيز العلاقات الإيرانية-الكوبية كانت سببا في تحييد العقوبات ، موضحا بأن القاسم المشترك بين البلدين هو أنهما يقفان ضد نظام الهيمنة.

و اشار الى ان كوبا وقفت ضد الهيمنة والتجاوزات الأمريكية لسنوات عديدة،مبيّنا بأن مقاومة الشعب الكوبي وحكومته تستحق الثناء، و أكد ان مقاومة ايران وكوبا ووقوفهما ضد النظام الاستعماري قد فرضت عقوبات على شعبي إيران وكوبا.

واضاف رئيسي ان أميركا تظن أنها تستطيع إيقاف بلداننا عبر فرض الحصار والعقوبات عليها، لكنها تسيء التقدير في ذلك، لافتا الى ان تعزيز علاقات الدول المحاصرة اقتصاديا والمروض عليها عقوبات احادية الجانب يمكن أن يؤدي الى تحييد هذه العقوبات.

التأكيد على تشكيل تحالف عالمي لدعم الشعب الفلسطيني المظلوم

ولفت الرئيس الايراني الى ان البلدين متفقان على ضرورة تشكيل تحالف عالمي لدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة بمشاركة الدول المتحالفة في مختلف القارات .
مصدر : وكالات
رقم : 1100223
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيس الحشد الشعبي يبحث مع وفد عسكري إيراني تعزيز التعاون الأمني المشترك
رئيس الحشد الشعبي يبحث مع وفد عسكري إيراني تعزيز التعاون الأمني المشترك
من التهجير الى إقامة منطقة عازلة.. المخطط الإسرائيلي ينكفىء
من التهجير الى إقامة منطقة عازلة.. المخطط الإسرائيلي ينكفىء
4 كانون الأول 2023
‘‘إسرائيل‘‘ واستخدام الذكاء الاصطناعي في قتل المدنيين بغزة
‘‘إسرائيل‘‘ واستخدام الذكاء الاصطناعي في قتل المدنيين بغزة
4 كانون الأول 2023
الانتخابات الرئاسية المصرية وفرص المرشحين
الانتخابات الرئاسية المصرية وفرص المرشحين
4 كانون الأول 2023
آثار الهجوم على الأسطول البحري ‘‘الإسرائيلي‘‘ على اقتصاد الأراضي المحتلة
آثار الهجوم على الأسطول البحري ‘‘الإسرائيلي‘‘ على اقتصاد الأراضي المحتلة
4 كانون الأول 2023
اقتراح إيراني لإجراء استفتاء وطني في فلسطين
اقتراح إيراني لإجراء استفتاء وطني في فلسطين
4 كانون الأول 2023
75 عاماً من الجرائم في فلسطين بأسلحة الأمريكية
75 عاماً من الجرائم في فلسطين بأسلحة الأمريكية
4 كانون الأول 2023
الجيش ‘‘الإسرائيلي‘‘ يخسر المعركة ضد حماس
الجيش ‘‘الإسرائيلي‘‘ يخسر المعركة ضد حماس
4 كانون الأول 2023
البوسعيدي: الأمن في المنطقة لا يتحقق إلا بتشكيل حكومة فلسطينية مستقلة
البوسعيدي: الأمن في المنطقة لا يتحقق إلا بتشكيل حكومة فلسطينية مستقلة
4 كانون الأول 2023
عبداللهيان: أمريكا تدعم الإبادة الجماعية في غزة
عبداللهيان: أمريكا تدعم الإبادة الجماعية في غزة
3 كانون الأول 2023
مصدر لـ"إسلام تايمز": الاحتلال الأمريكي يقصف مجاهدي النجباء في كركوك
مصدر لـ"إسلام تايمز": الاحتلال الأمريكي يقصف مجاهدي النجباء في كركوك
3 كانون الأول 2023
اسامة حمدان: ندعو إلى تصعيد كل أشكال المقاومة
اسامة حمدان: ندعو إلى تصعيد كل أشكال المقاومة
3 كانون الأول 2023
القوات المسلحة اليمنية: قواتنا البحرية استهدفت سفينتين إسرائيليتين في باب المندب
القوات المسلحة اليمنية: قواتنا البحرية استهدفت سفينتين إسرائيليتين في باب المندب
3 كانون الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
من التهجير الى إقامة منطقة عازلة.. المخطط الإسرائيلي ينكفىء
‘‘إسرائيل‘‘ واستخدام الذكاء الاصطناعي في قتل المدنيين بغزة
الانتخابات الرئاسية المصرية وفرص المرشحين
آثار الهجوم على الأسطول البحري ‘‘الإسرائيلي‘‘ على اقتصاد الأراضي المحتلة