المقاومة تستهدف موقع البغدادي وتجمعًا لجنود العدو في حرج شتولا وموقع ‏الراهب

وفيما يلي نص البيان رقم 253 الصادر عن المقاومة : دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة الواحدة من فجر ‏يوم الاثنين 4-12-2023 تجمعاً لجنود الإحتلال الإسرائيلي في حرج شتولا وموقع ‏الراهب بالأسلحة المناسبة وتم تحقيق إصابات مباشرة.‏ ‌



كما أعلنت المقاومة عن استهدافها صباح اليوم موقع البغدادي بالأسلحة المناسبة، وتحقيق إصابة ‏مباشرة فيه .‏



وفيما يلي نص البيان رقم 254:‏ دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة التاسعة من صباح ‏يوم الاثنين 4-12-2023 موقع البغدادي بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابته إصابة ‏مباشرة.‏