المقاومة تستهدف موقع البغدادي وتجمعًا لجنود العدو في حرج شتولا وموقع ‏الراهب

وفيما يلي نص البيان رقم 253 الصادر عن المقاومة : دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة الواحدة من فجر يوم الاثنين 4-12-2023 تجمعاً لجنود الإحتلال الإسرائيلي في حرج شتولا وموقع الراهب بالأسلحة المناسبة وتم تحقيق إصابات مباشرة.
كما أعلنت المقاومة عن استهدافها صباح اليوم موقع البغدادي بالأسلحة المناسبة، وتحقيق إصابة مباشرة فيه .
وفيما يلي نص البيان رقم 254: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين 4-12-2023 موقع البغدادي بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابته إصابة مباشرة.