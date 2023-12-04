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الاثنين 4 كانون الأول 2023 ساعة 13:43

رئيس الحشد الشعبي يبحث مع وفد عسكري إيراني تعزيز التعاون الأمني المشترك

رئيس الحشد الشعبي يبحث مع وفد عسكري إيراني تعزيز التعاون الأمني المشترك
رئيس الحشد الشعبي يبحث مع وفد عسكري إيراني تعزيز التعاون الأمني المشترك
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها كما وتم التأكد على أهمية تعزيز التعاون الأمني المشترك لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب ورفع مستوى التنسيق وتبادل الخبرات ورفع المستوى القتالي.

وأكد الجانبان أهمية زيادة التعاون والتنسيق بما يعزز أمن البلدين وفتح آفاق التعاون الاستخباري ورفع قدرات الحشد الشعبي اللوجستية فيما أشاد اللواء باقري بتطور الحشد الشعبي على مستوى الإعداد والتنظيم والقدرات القتالية، مؤكدا استعداد بلاده للتعاون بما يعزز أمن البلدين وتقوية أواصر العلاقات بين الجانبين على جميع المستويات.
رقم : 1100227
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