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الاثنين 4 كانون الأول 2023 ساعة 13:48

الإطار التنسيقي يجتمع لمناقشة الأسماء المرشحة لرئاسة البرلمان العراقي

الإطار التنسيقي يجتمع لمناقشة الأسماء المرشحة لرئاسة البرلمان العراقي

وبحسب المصدر الذي تحدثت لوكالة أنباء “آخر الأخبار”، فإن “قادة الاطار التنسيقي يعقدون اجتماع، مساء اليوم الاثنين، في منزل نوري المالكي، لمناقشة الأسماء المرشحة لرئاسة مجلس النواب العراقي المقدمة من قبل القوى السياسية السنية”.

وأعلن الأمين العام للإطار التنسيقي عباس العامري، الاسبوع الماضي، عن تسلم أسماء مرشحي رئاسة البرلمان من تحالف القيادة بزعامة الشيخ خميس الخنجر وزعيم حزب تقدم محمد الحلبوسي رئيس البرلمان المعزول.

وقالت مصادر سياسية مطلعة أن “أبرز مرشحي تحالف القيادة هم كل من، سالم مطر العيساوي، وشعلان الكريم، وعبد الكريم عبطان”.
وبحسب المصادر فإن “الإطار التنسيقي تسلم أي مرشحاً من كتلة عزم وهو محمود المشهداني”، مضيفة أن “مثنى السامرائي امتنع عن الترشيح لمنح المجال لمحمود المشهداني”.

التحقيق مع الحلبوسي سراً

وفي سياق آخر، كشفت مصادر سياسية واعلامية في محافظة بغداد والأنبار، اليوم الاثنين، عن خضوع الرئيس السابق محمد الحلبوسي للتحقيق في إحدى المؤسسات القضائية في بغداد بشكل سري.
وقالت المصادر إن “الرئيس السابق محمد الحلبوسي خضع لعمليات تحقيق في إحدى المؤسسات القضائية في بغداد وبشكل سري للنظر بالشكاوى المقدمة ضده، حيث استمرت عملية الاستجواب والتحقيق قرابة الـ 4 ساعات”.

وأضافت، أن ” الحلبوسي أجاب على معظم الأسئلة نافيا التهم التي وجهت اليه، بعدها أمر قاضي التحقيق بالإفراج عنه بكفالة مالية ومنعه من السفر خارج العراق لحين الانتهاء من عمليات التحقيق”.

وأشارت المصادر، إلى أن “الحلبوسي ما يزال مطلوبا للقضاء لحين الانتهاء من بقية الدعاوى التي تتطلب إجراء تحقيق شامل قبل البت بالحكم فيها، مشددة على ان الحلبوسي ملزم للمثول أمام المحاكم المختصة في حال استدعائه”.

ولفت المصادر إلى أن “جميع مطارات العراق بما فيها إقليم كردستان أبلغت بقرار منع الحلبوسي من السفر إلى خارج البلاد الا بعد استحصال موافقة الجهات القضائية المختصة”.
رقم : 1100229
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