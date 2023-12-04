أبرز التطورات على الساحة الفلسطينية 4-12-2023

وافادت المصادر بأنّ عشرات المركبات لـ"جيش" الاحتلال اقتحمت بلدة كفر عقب ومخيم قلنديا، شمالي المدينة.



وأضافت أنّ قوات الاحتلال "استهدفت المدنيين بقنابل الغاز المسيلة للدموع بصورة عشوائية، واقتحمت المحال التجارية بصورة همجية".



وفي هذا الصدد أعلن الهلال الاحمر الفلسطيني وقوع 9 إصابات، بينها 4 بحالة خطرة في مخيم قلنديا، أثناء الاشتباكات التي اندلعت في المخيم.



وفيما يواصل الاحتلال الحملة العسكرية الواسعة التي يشنّها منذ الصباح على مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب، يُحاصر مئات الطلاب في مدارسهم، بسبب إطلاق الاحتلال النار عشوائياً.



وفي قلقيلية، غربي الضفة الغربية، اندلعت اشتباكات بين مقاومين والقوات الإسرائيلية في حي كفر سابا.



وفجر اليوم الاثنين، تصدّى مقاومون فلسطينيون لاقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي لمناطق عدّة في الضفة الغربية.



وقالت وسائل إعلام فلسطينية إنّ المقاومين تصدّوا للقوات الإسرائيلية بالعبوات الناسفة، أثناء اقتحمها الحي الشرقي في مدينة جنين، حيث نشرت قناصتها في عدة مواقع، ودهمت منازل الفلسطينيين واعتقلت العديد منهم.



من جانبها، قالت كتائب شهـداء الأقصى في قلقيلية إنّ مجاهديها استهدفوا آليات للاحتلال الإسرائيلي بعبواتٍ محلية الصنع وبالرصاص الحي خلال الاقتحام الذي نفّذته من شارع الواد في المدينة.



واقتحمت قوات الاحتلال أيضاً بلدة السموع جنوبي مدينة الخليل، وبلدة بني نعيم شرقي المدينة، ومخيم الجلزون في رام الله، وقرية جفنا شمالي المدينة، بالإضافة إلى مدينة أريحا.



يأتي ذلك فيما تصعّد قوات الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة اقتحاماتها في مدن وبلدات الضفة الغربية، التي يتصدّى شبانها المقاومون للاعتداءات، فيما يشنّ "جيش" الاحتلال حملات اعتقال واسعة.



ومع تصاعد حدّة المواجهة بين المقاومين وقوات الاحتلال في الضفة الغربية، تبرز خشية لدى الاحتلال من فتح "جبهة ثالثة"، تزامناً مع مواصلة المواجهات مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، والمقاومة الإسلامية في لبنان في شمالي فلسطين المحتلة.



وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية القلق الذي يسود في المؤسّستين الأمنية والعسكرية الإسرائيليتين من احتمال اندلاع انتفاضة في الضفة الغربية.



ويأتي ذلك بالتوازي مع مواصلة المقاومة الفاسطينية تصديها للعدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث تكبّد الاحتلال خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، إذ فاق عدد الجنود القتلى الـ400.