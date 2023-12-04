تسجيل مسرب يكشف خطة الشاباك لاغتيال قادة حماس في كل مكان!

وبحسب القناة، فإن هذه هي المرة الأولى منذ بداية الحرب على غزة، التي يُسمع فيها بار يتحدث بصوته عن أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي (عملية طوفان الأقصى) بتسجيل حصري حصلت عليه.



وأضافت القناة أن بار، الذي لم يتحدث حتى اليوم عما حدث، يتحمّل المسؤولية عن الإخفاق الكبير (من ضمن مسؤولين آخرين أعلنوا تحمل المسؤولية) الذي أدى إلى ما تُطلق عليه إسرائيل أحداث "السبت الأسود".



وتابعت أن هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول إسرائيلي كبير بشكل واضح عن أن إسرائيل ستقوم بتصفية كبار المسؤولين في حماس، أيضاً في قطر، الدولة الوسيطة في صفقة تبادل المحتجزين والأسرى، وكذلك في تركيا.



وأضاف بار، في التسجيلات المسربة: "في كل مكان، في غزة، والضفة الغربية، ولبنان، وتركيا، وقطر، في كل مكان. سيتطلب ذلك عدة سنوات، ولكننا سنكون هناك من أجل القيام بذلك. المسؤولية الأمنية تقع على عاتقنا. واجبنا هو توفير الأمن والشعور بالأمان.



لسوء الحظ في 7 أكتوبر لم ننجح بذلك. أعتقد أننا نسير في اتجاه تصاعدي ونحن لا ننتظر".



وفي أول تعليق من حماس على هذه التهديدات، قال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن "التهديدات تعكس المأزق السياسي والميداني الذي يعيشه العدو بفعل صمود شعبنا البطل ومقاومته الباسلة"، مضيفاً أنها "لا تخيف أحداً من قادة الحركة الذين امتزجت دماؤهم ودماء عوائلهم بدماء أبناء شعبنا الصابر المحتسب".



واعتبر أن التهديدات تمثل "انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة، ومساساً مباشراً بأمنها"، ما "يستدعي ملاحقة العدو ومحاسبته على تطاوله وغروره".