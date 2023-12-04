قائد الثورة الاسلامية يستقبل الرئيس الكوبي

ووصل رئيس جمهورية كوبا ميغيل دياز كانيل الى مطار "مهر آباد" بطهران مساء الاحد في زيارة رسمية للجمهورية الاسلامية الايرانية.



وتعد هذه الزيارة الاولى لرئيس كوبي الى طهران بعد زيارة الرئيس الكوبي الراحل فيدل كاسترو قبل 22 عاما.