الملتقى الدولي الخامس للتضامن مع فلسطين يواصل أعماله لليوم الثالث على التوالي

وانطلق الملتقى الذي تنظمه الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين بالتعاون مع عائلة مانديلا في جنوب إفريقيا في الثاني من كانون الأول/ديسمبر، ويستمر لغاية 5 من الشهر نفسه في دولة جنوب إفريقيا.



ويأتي هذا الملتقى بالتزامن مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني 29 تشرين الثاني 2023، الذي يوافق الذكرى العاشرة لانطلاقة الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين، واحياء للذكرى العاشرة لرحيل أيقونة النضال من أجل الحقوق ومواجهة العنصرية نيلسون مانديلا في 5 ديسمبر / كانون الأول عام 2013.



وتشارك في الملتقى شخصيات عالمية نضالية وثورية معروفة بمواقفها النضالية تجاه القضايا المحقة والشرعية في العالم أهمها القضية الفلسطينية، كما يشارك في أعمال الملتقى مؤثرون وصنّاع محتوى وغيرهم من المشاهير على السوشل ميديا، معروفون بدعمهم للقضية الفلسطينية، ولهم حاضنة جماهيرية كبيرة على مستوى الوطن العربي.



ويهدف هذا المؤتمر الى توجيه رسالة دعم وتضامن مع نضال الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه، وفي مقدمتها حق العودة.



كما يهدف الى استلهام النموذج النضالي للزعيم نيلسون مانديلا في ذكراه السنوية العاشرة، ومواجهة محاولات سرقة القيمة الرمزية لنيلسون مانديلا من قبل داعمي الصهيونية.



ومن أهداف المؤتمر ايضاً، التأكيد على ترابط النضال العالمي في مواجهة الاستعمار والعنصرية، وعلى استمرار دور القارة الإفريقية عامة ودولة جنوب إفريقية خاصة في حركة التحرر العالمي.



ويهدف الملتقى أيضاً الى البحث في وسائل تعريف العالم بالجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، ومناقشة سبل تفعيل التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع.



زيارة متحف نيلسون مانديلا

هذا وزار المشاركون في الملتقى، متحف الراحل نيلسون مانديلا في مدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا، حيث رفعوا علم فلسطين مؤكدين وقوفهم الى جانب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان فتاك مستمر من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي.

