الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 4 كانون الأول 2023 ساعة 18:04

الملتقى الدولي الخامس للتضامن مع فلسطين يواصل أعماله لليوم الثالث على التوالي

الملتقى الدولي الخامس للتضامن مع فلسطين يواصل أعماله لليوم الثالث على التوالي
وانطلق الملتقى الذي تنظمه الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين بالتعاون مع عائلة مانديلا في جنوب إفريقيا في الثاني من كانون الأول/ديسمبر، ويستمر لغاية 5 من الشهر نفسه في دولة جنوب إفريقيا.

ويأتي هذا الملتقى بالتزامن مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني 29 تشرين الثاني 2023، الذي يوافق الذكرى العاشرة لانطلاقة الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين، واحياء للذكرى العاشرة لرحيل أيقونة النضال من أجل الحقوق ومواجهة العنصرية نيلسون مانديلا في 5 ديسمبر / كانون الأول عام 2013.

وتشارك في الملتقى شخصيات عالمية نضالية وثورية معروفة بمواقفها النضالية تجاه القضايا المحقة والشرعية في العالم أهمها القضية الفلسطينية، كما يشارك في أعمال الملتقى مؤثرون وصنّاع محتوى وغيرهم من المشاهير على السوشل ميديا، معروفون بدعمهم للقضية الفلسطينية، ولهم حاضنة جماهيرية كبيرة على مستوى الوطن العربي.

ويهدف هذا المؤتمر الى توجيه رسالة دعم وتضامن مع نضال الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه، وفي مقدمتها حق العودة.

كما يهدف الى استلهام النموذج النضالي للزعيم نيلسون مانديلا في ذكراه السنوية العاشرة، ومواجهة محاولات سرقة القيمة الرمزية لنيلسون مانديلا من قبل داعمي الصهيونية.

ومن أهداف المؤتمر ايضاً، التأكيد على ترابط النضال العالمي في مواجهة الاستعمار والعنصرية، وعلى استمرار دور القارة الإفريقية عامة ودولة جنوب إفريقية خاصة في حركة التحرر العالمي.

ويهدف الملتقى أيضاً الى البحث في وسائل تعريف العالم بالجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، ومناقشة سبل تفعيل التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع.

زيارة متحف نيلسون مانديلا
هذا وزار المشاركون في الملتقى، متحف الراحل نيلسون مانديلا في مدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا، حيث رفعوا علم فلسطين مؤكدين وقوفهم الى جانب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان فتاك مستمر من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي.
 
رقم : 1100285
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيس الحشد الشعبي يبحث مع وفد عسكري إيراني تعزيز التعاون الأمني المشترك
رئيس الحشد الشعبي يبحث مع وفد عسكري إيراني تعزيز التعاون الأمني المشترك
من التهجير الى إقامة منطقة عازلة.. المخطط الإسرائيلي ينكفىء
من التهجير الى إقامة منطقة عازلة.. المخطط الإسرائيلي ينكفىء
4 كانون الأول 2023
‘‘إسرائيل‘‘ واستخدام الذكاء الاصطناعي في قتل المدنيين بغزة
‘‘إسرائيل‘‘ واستخدام الذكاء الاصطناعي في قتل المدنيين بغزة
4 كانون الأول 2023
الانتخابات الرئاسية المصرية وفرص المرشحين
الانتخابات الرئاسية المصرية وفرص المرشحين
4 كانون الأول 2023
آثار الهجوم على الأسطول البحري ‘‘الإسرائيلي‘‘ على اقتصاد الأراضي المحتلة
آثار الهجوم على الأسطول البحري ‘‘الإسرائيلي‘‘ على اقتصاد الأراضي المحتلة
4 كانون الأول 2023
اقتراح إيراني لإجراء استفتاء وطني في فلسطين
اقتراح إيراني لإجراء استفتاء وطني في فلسطين
4 كانون الأول 2023
75 عاماً من الجرائم في فلسطين بأسلحة الأمريكية
75 عاماً من الجرائم في فلسطين بأسلحة الأمريكية
4 كانون الأول 2023
الجيش ‘‘الإسرائيلي‘‘ يخسر المعركة ضد حماس
الجيش ‘‘الإسرائيلي‘‘ يخسر المعركة ضد حماس
4 كانون الأول 2023
البوسعيدي: الأمن في المنطقة لا يتحقق إلا بتشكيل حكومة فلسطينية مستقلة
البوسعيدي: الأمن في المنطقة لا يتحقق إلا بتشكيل حكومة فلسطينية مستقلة
4 كانون الأول 2023
عبداللهيان: أمريكا تدعم الإبادة الجماعية في غزة
عبداللهيان: أمريكا تدعم الإبادة الجماعية في غزة
3 كانون الأول 2023
مصدر لـ"إسلام تايمز": الاحتلال الأمريكي يقصف مجاهدي النجباء في كركوك
مصدر لـ"إسلام تايمز": الاحتلال الأمريكي يقصف مجاهدي النجباء في كركوك
3 كانون الأول 2023
اسامة حمدان: ندعو إلى تصعيد كل أشكال المقاومة
اسامة حمدان: ندعو إلى تصعيد كل أشكال المقاومة
3 كانون الأول 2023
القوات المسلحة اليمنية: قواتنا البحرية استهدفت سفينتين إسرائيليتين في باب المندب
القوات المسلحة اليمنية: قواتنا البحرية استهدفت سفينتين إسرائيليتين في باب المندب
3 كانون الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
من التهجير الى إقامة منطقة عازلة.. المخطط الإسرائيلي ينكفىء
‘‘إسرائيل‘‘ واستخدام الذكاء الاصطناعي في قتل المدنيين بغزة
الانتخابات الرئاسية المصرية وفرص المرشحين
آثار الهجوم على الأسطول البحري ‘‘الإسرائيلي‘‘ على اقتصاد الأراضي المحتلة