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الاثنين 4 كانون الأول 2023 ساعة 19:04

الإحتلال يقيم "جنازة بلا جثمان" لقائد كبير..والسر لدى "حماس"!

الإحتلال يقيم "جنازة بلا جثمان" لقائد كبير..والسر لدى "حماس"!
وكان وزير الحرب الإسرائيلي، يوآف غالانت، من بين الموجودين في جنازة رمزية للعقيد، التي حضرها أيضا رؤساء الأركان السابقين: أفيف كوخافي، وغادي إيزنكوت، وغابي أشكنازي.

وأفادت حكومة الإحتلال، يوم السبت الماضي، بمقتل قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة، الفرقة المسؤولة عن ضرب الحصار على قطاع غزة، العقيد أساف حمامي، والذي يبلغ 41 عاما.

وأضافت القيادة العسكرية الإسرائيلية أنها لم تتمكن من إيجاد أي أثر لجثة الضابط الإسرائيلي، يوم 7 أكتوبر الماضي، بعد بدء عملية طوفان الاقصى، مضيفةً، وفقًا لمعطيات لم تكشفها، أن حمامي قُتل، وتحتجز حركة حماس جثته داخل قطاع غزة.

وأفادت تقارير إعلامية، في وقت سابق، بأن تل أبيب تظن أن حماس تحتفظ بالعديد من جثث العسكريين الإسرائيليين الذين قتلتهم يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

وأكدت صحيفة "يديعوت آحرونوت"، قتل الضابط الكبير خلال معارك مع مقاومي "حماس" بالقرب من كيبوتس نيريم الذي يبعد 7 كيلومترات عن حدود غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، استئناف العدوان على غزة بعد هدنة استمرت عدة ايام.
رقم : 1100292
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