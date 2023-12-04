أحمديان: الدول الإسلامية عليها فرض عقوبات على الكيان الصهيوني

وقالت وكالة أنباء “نور نيوز” التابعة لمجلس الأمن القومي الإيراني، إن أحمديان استقبل مساء الاثنين رئيس مجلس النواب العراقي بالإنابة محسن المندلاوي والوفد المرافق له الذي يزور العاصمة طهران منذ يوم أمس الأحد.



وبحسب الوكالة فإن أحمديان بحث مع المندلاوي العلاقات الثنائية القضايا وآخر التطورات في المنطقة والأوضاع في غزة.



وفي هذا اللقاء أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على عمق العلاقات بين البلدين، وضرورة توسيع التعاون التجاري والاقتصادي بين طهران وبغداد وإزالة العوائق القائمة.



وقال أحمديان أن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية على استعداد لتوسيع العلاقات بشكل شامل وتلبية احتياجات العراق خاصة في مجال التقنيات المتقدمة، ولا نضع أي قيود على توسيع العلاقات مع الجيران”.



وأعرب أحمديان عن أمله من خلال الإشادة بمواقف العراق الواضحة والثابتة في إدانة النظام الصهيوني لقتل الأطفال ومواجهة جرائم هذا النظام، لا سيما قانون تجريم التطبيع مع المحتل الصهاينة، فضلا عن قرار البرلمان العراقي بطرد الجنود الأمريكيين، وقال “إن رغبة الأمة العراقية في قطع أيدي الأجانب عن موارد العراق المالية والاقتصادية يجب أن تتحقق في أسرع وقت ممكن”.



وأعرب أمين المجلس الأعلى للأمن الوطني عن امتنانه لجهود الحكومة المركزية في العراق وإقليم كردستان في مكافحة الإرهاب؛ وقال “إن تحويل الاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق إلى قانون في البرلمان، باعتبار حظر مهاجمة أراضي الدول المجاورة في الدستور العراقي، يمكن أن يكون خطوة مهمة للغاية وفعالة في إرساء الاستقرار والأمن المستقر في حدود البلدين”.



وأكد أحمديان على أثر التعاون بين المجالس التشريعية في إيران والعراق والدول الإسلامية الأخرى في توسيع الإجراءات والحملات البرلمانية ضد النظام الصهيوني، وأضاف: “إن قطع العلاقات مع هذا النظام وفرض العقوبات الشاملة على مجرمي الحرب الصهاينة ينبغي أن تتابعه مجامع الدول الإسلامية”.



وفي هذا اللقاء أشار محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، إلى العلاقات الدافئة والطويلة الأمد بين البلدين؛ وقال “سيحاول البرلمان والحكومة العراقية إزالة العوائق التجارية والمالية والاقتصادية بين البلدين مع الاستعداد الكامل لتوسيع العلاقات مع الجمهورية الإسلامية”.



ووقال المندلاوي: إن قدرات العراق وبرلمان هذا البلد فرصة كبيرة لدعم قضية الأمة الفلسطينية في ظل الرئاسة الدورية للبرلمان العراقي لاتحاد مجالس الدول العربية.



وأشار النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي إلى قانون طرد الأميركيين كحق من حقوق الشعب العراقي، وأضاف: “سنتابع التنفيذ الكامل لهذا القانون”.

وفي إشارة إلى انتصار سوريا على إرهابيي داعش وعودة البلاد إلى الجامعة العربية، دعا المندلاوي إلى تقارب وتعاون دول المنطقة في التعامل مع الإرهاب وخاصة النظام الصهيوني الإرهابي.