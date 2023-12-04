تركيا تحذر إسرائيل من مغبة ملاحقة مسؤولي حماس خارج فلسطين

وحذرت تركيا إسرائيل من أن استهداف أعضاء حماس داخل حدودها سيؤدي إلى "عواقب وخيمة" بعد أن قال مسؤولون إسرائيليون إنه سيكون هناك رد فعل "على غرار ميونيخ" على هجمات 7 أكتوبر.



ويأتي هذا التحذير بعد أن قال رونين بار، رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي شين بيت، إن أعضاء حماس الذين يعيشون في قطر ولبنان وتركيا سيتم استهدافهم.



وقال مصدر استخباراتي لوكالة الأناضول التركية إن "أي موقف من هذا القبيل ستكون له عواقب وخيمة"، مضيفا أن دولا أخرى حاولت القيام "بأنشطة غير قانونية" على أراضيها في الماضي ولن يسمح لأحد بالقيام بذلك في المستقبل. .



وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي وصف فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "جزار غزة" في خطاب ألقاه يوم الاثنين، مضيفا "أننا نستعد لمحاكمته".



وفي حديثه عن الهجمات الإسرائيلية على غزة، قال أردوغان: "إن الأمم المتحدة، التي أنشئت من أجل الأمن العالمي، لا تستطيع حتى حماية موظفيها من الهمجية الإسرائيلية. لقد تسارعت المذبحة الإسرائيلية، وأنا أحيي غزة المقاومة".



وأضاف أردوغان في إشارة إلى الزعيم الصربي السابق الذي اتهمته محكمة دولية بارتكاب جرائم حرب فيما يتعلق بغزو البوسنة وكرواتيا أن "نتنياهو، الذي هو جزار غزة حاليا، سيحاكم باعتباره جزار غزة، تماما مثل ميلوسيفيتش". وحروب كوسوفو خلال التسعينيات.



وجاءت تصريحات أردوغان في الوقت الذي واصلت فيه القوات الإسرائيلية قصفها لغزة، بينما قتل فلسطينيان أيضا في غارات بالضفة الغربية المحتلة.