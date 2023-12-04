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الاثنين 4 كانون الأول 2023 ساعة 21:00

اميرعبداللهيان يكشف معلومات سرية عثرت عليها المقاومة بهجوم7 اكتوبر

اميرعبداللهيان يكشف معلومات سرية عثرت عليها المقاومة بهجوم7 اكتوبر
واوضح وزير الخارجية حسين أميرعبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العماني بدر البوسعيدي مساء امس الاحد في طهران: ان قوات المقاومة عثرت خلال معركة طوفان الأقصى، على وثائق من أجهزة كمبيوتر اسرائيلية محمولة، تكشف مخطط الكيان الصهيوني لنقل جميع سكان غزة إلى جزء من الاراضي المصرية.

واضاف: كما يسعى الاحتلال إلى نقل سكان الضفة الغربية إلى أجزاء من الأردن.

وأضاف أمير عبد اللهيان: نأمل من الأشقاء في مصر التحرك الفوري والجدي لإعادة فتح معبر رفح ومنع تحقيق هذه المؤامرة الإسرائيلية ضد سلامة أراضي الأردن ومصر.
رقم : 1100317
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