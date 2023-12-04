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الاثنين 4 كانون الأول 2023 ساعة 21:01

عملية استثنائية للمقاومة الاسلامية اللبنانية ضد العدو الصهيوني

عملية استثنائية للمقاومة الاسلامية اللبنانية ضد العدو الصهيوني
وأوضح العميد في الاحتياط، تسفيكا حيموفيتش، للقناة "13" الإسرائيلية، أنّ اعتبار الحدث استثنائياً، يأتي لسببين: الأوّل هو إطلاق النار قرب السياج الفاصل، والثاني هو عمق الهدف.

وأضاف، في هذا السياق، أنّ إطلاق نيران مضادة للدروع إلى هذا المدى، والذي يبدو نحو 4 كلم في العمق، يشير إلى وجودٍ مهمٍ لحــ ــزب الـ ــله قرب السياج الفاصل.

واعترف حيموفيتش، أيضاً أنّ هناك قتال عند الجبهة الشمالية، ترتفع وتنخفض وتيرته بحسب الأحداث في الجبهة الجنوبية في قطاع غزّة، مشيراً إلى أنّ حزب الله استأنف إطلاق النار، وعاد إلى أسلوب عمله، الذي كان قبل الهدنة في غزّة، منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر الماضي. 

وأمس الأحد، أفاد مصدر بأنّ المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله نفّذت 7 عمليات، أبرزها على قاعدة "بيت هيلل" التي تقع على بعد أكثر من 3 كيلومترات عن الحدود اللبنانية - الفلسطينية المحتلة.

واستأنفت المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها ضدّ الاحتلال الإسرائيلي وقواته، على طول الحدود اللبنانية - الفلسطينية، بُعيد انتهاء الهدنة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في غزة، والتي دامت أسبوعاً، حتى يوم الجمعة الماضي، نتيجة استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع.

وفي السياق، أكّدت "القناة الـ 13" الإسرائيلية، أنّ "أهمّ التهديدات في منطقة الشمال هي الصواريخ المضادة للدروع، حيث لا إنذار مُسبقاً بسبب إطلاقها"، مشيرة إلى أنّ حزب الله "يُحاول استغلال هذه القدرة لديه". 

وكانت قد أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، اليوم الاثنين، استهدافها موقعي "جل العلام" و"بركة ريشا" بالأسلحة المناسبة، مشيرة إلى تحقيقها إصابات مباشرة.

كما أعلنت استهدافها لقوة مشاة إسرائيلية في "حرج حانيتا" بالأسلحة المناسبة، ‏مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة.

وأفاد مصدر في جنوب لبنان، بتجدّد القصف الإسرائيلي على أطراف بلدتي يارون وعيترون.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت المقاومة الإسلامية في بيان، أنّ المجاهدين استهدفوا قوة مشاة إسرائيلية في حرج "شتولا" بالأسلحة المناسبة.

كذلك، استهدفت المقاومة قوة مشاة إسرائيلية في كرم التفاح، شرقي ثكنة "برانيت" ‏وموقع ‏"الراهب" وموقع "رويسات العلم" في تلال كفرشوبا ومزارع ‏شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة.

وفي بيان ثانٍ، تبنّت المقاومة الإسلامية استهداف موقع "البغدادي" الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، محقّقةً إصابة ‏مباشرة.
رقم : 1100318
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