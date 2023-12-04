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الاثنين 4 كانون الأول 2023 ساعة 21:11

لأول مرة..الاحتلال يحذر مستوطنينه من السفر إلى 80 بلداً بينها اوروبية!

لأول مرة..الاحتلال يحذر مستوطنينه من السفر إلى 80 بلداً بينها اوروبية!
وأوضحت وسائل الإعلام العبرية أن هذا لم يحدث من قبل، وذلك في إشارة إلى الزيادة الكبيرة في حجم تحذيرات السفر إلى هذا العدد من البلدان.

وأشارت التقارير العبرية إلى أن بين الدول المدرجة في القائمة إيطاليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا حيث ارتفع مستوى تحذير السفر من 1 (لا يوجد تهديد) إلى المستوى 2، وهو ما يعني: تهديد عرضي، يوصى باتخاذ المزيد من الاحتياطات، واليقظة المطلوبة من جانب المسافرين.

أما الدول الأخرى التي دخلت القائمة بتحذير من المستوى الثاني، فمن بينها أستراليا وروسيا، وتم رفعها إلى مستوى التحذير والتوصية باتخاذ المزيد من الاحتياطات، وفي أمريكا الجنوبية (بما في ذلك البرازيل والأرجنتين).

وتم رفع مستوى التحذير من السفر إلى المستوى 3 في العديد من البلدان الأفريقية، بما في ذلك جنوب أفريقيا وإريتريا، ودول في آسيا الوسطى بما في ذلك أوزبكستان وكازاخستان وقيرغيزستان وتركمانستان، وهي توصية للنظر في السفر غير الضروري.

ويأتي ذلك بعد العدوان الإسرائيلي على غزة والمجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين والأبرياء من أهالي غزة.
رقم : 1100324
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