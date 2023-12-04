قيادي في حماس: تهديد إسرائيل في الاغتيالات لا تخيفنا

وقال النونو مستشار"حديث الاحتلال عن رفضنا إطلاق سراح مدنيات غير صحيح وإنما هن 4 مجندات و الاحتلال رفض تسلم جثامين أفراد عائلة إسرائيلية لأنه يعلم أن التحقيق سيكشف أنها قتلت في قصف لقواته".



حذرت تركيا إسرائيل من أن استهداف أعضاء حماس داخل حدودها سيؤدي إلى “عواقب وخيمة” بعد أن قال مسؤولون إسرائيليون إنه سيكون هناك رد فعل “على غرار ميونيخ” على هجمات 7 أكتوبر.



ويأتي هذا التحذير بعد أن قال رونين بار، رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي شين بيت، إن أعضاء حماس الذين يعيشون في قطر ولبنان وتركيا سيتم استهدافهم.



وقال مصدر استخباراتي لوكالة الأناضول التركية إن “أي موقف من هذا القبيل ستكون له عواقب وخيمة”، مضيفا أن دولا أخرى حاولت القيام “بأنشطة غير قانونية” على أراضيها في الماضي ولن يسمح لأحد بالقيام بذلك في المستقبل. .



وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي وصف فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه “جزار غزة” في خطاب ألقاه يوم الاثنين، مضيفا “أننا نستعد لمحاكمته”.