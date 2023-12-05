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الثلاثاء 5 كانون الأول 2023 ساعة 08:21

شيخ الأزهر: أوقفوا آلة القتل الجهنمية

شيخ الأزهر: أوقفوا آلة القتل الجهنمية
وقال شيخ الازهر في كلمته: “لا يمكن لي أن أغادر مقامي هذا قبل أن أوجه نداء أو صرخة من رجل مسلم بسيط يتألم لآلام الشعوب الضعيفة والفقيرة المغلوبة على أمرها”.

وأضاف: “إنها صرخة إنسان مذهول من هول آلة القتل الإرهابية الجهنمية التي يعملها قساة القلوب في صفوف المواطنين الآمنين من النساء والرجال والأطفال والرضع والخدج، ومن مظاهر العنف والتخريب والدمار التي تشهدها أرض فلسطين السليبة”.

واختتم: “أقول للعالم كله آن الأوان لوقف تلك الحروب البشعة المجرمة، وأؤكد أنها لو استمرت هكذا – لا قدر الله – فلن يتبقى بيئة نحافظ عليها أو مناخ نبقيه نظيفاً لأبنائنا وأجيالنا في مستقبل قريب أو بعيد”.
مصدر : وكالات
رقم : 1100425
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