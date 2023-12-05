ايران ترد على مزاعم بريطانية لها بزعزعة استقرار المنطقة

وفند ايرواني المزاعم والتهم البريطانية، مؤكدا ان لبريطانيا الدور الاساس في المحنة الطويلة والممتدة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني بكل تأكيد.



وقال اايرواني في رسالة وجهها للامين العام للامم المتحدة انتونيو غوتيريش والرئيس الدوري لمجلس الامن الدولي ان كلام وزير الداخلية البريطاني "طارق احمد" في الاجتماع المنعقد في مجلس الامن الدولي بتاريخ 29 نوفمبر الماضي والتي عقد لمناقشة الاوضاع في الشرق الاوسط ولا سيما فلسطين، تجاهل الدور البريطاني الاساسي في الاوضاع التي تعاني منها منطقة الشرق الاوسط حاليا والسياسات البريطانية المزعزعة للامن ، وسعى الى القاء اللوم على ايران.



واضاف ايرواني في رسالته ان الجذور المشؤومة لهذه المصيبة يمكن العثور عليها في وعد بلفور الذي كان ايذانا ببدء قرن من المحن للشعب الفلسطيني.



وتابع "ان الدعم البريطاني المستمر والراسخ للجرائم والعدوان وعمليات الابادة التي تقوم بها " اسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني ودول المنطقة، قلص بصورة ملحوظة القدرة والمكانة الاخلاقية لبريطانيا في اصدار التراخيص للحكم على نوايا وسياسات الآخرين.