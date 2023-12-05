باريس: نحتاج إلى هدنة في غزة

وقال دي ريفيير: "توجد حالة طوارئ هناك. نحن بحاجة إلى أكثر من توقف إنساني لإطلاق النار. نحتاج إلى هدنة، هدنة تؤدي إلى وقف إطلاق النار".



كما دعا إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية واحترام القانون الإنساني وإطلاق سراح الرهائن.



وصرح المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" جيمس إلدر، أن قصف العدوان الصهيوني الذي يستهدف قطاع غزة الآن هو الأسوأ منذ بداية الحرب ويتسبب بخسائر فادحة في صفوف الأطفال.



ووصف رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو عدد الشهداء في قطاع غزة بأنه "غير مسبوق"، مشيرا إلى أن تدمير مجتمع وأرض بأكملها لا يمكن أن يكون حلا للوضع.



وأعلنت وزارة الصحة بغزة أمس، ارتفاع عدد الشهداء إلى 15899 منذ بدء هجوم الاحتلال على القطاع، 70% منهم من الأطفال والنساء.