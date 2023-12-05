عشرات الشهداء بقصف ليلي عنيف طال مختلف مناطق غزة

وحسب "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، استهدف قصف اسرائيلي، في وقت لاحق، منزلا في مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى.



وشهدت مناطق مختلفة من شمال قطاع غزة وجنوبه قصف ليلي عنيف وأحزمة نارية طالت العديد من المنازل والمباني السكنية ومحيط المستشفيات.



وأطلق أطباء ومرضى بمستشفى دار السلام بخان يونس، مناشدات لإنقاذهم بعد قصف إسرائيلي كثيف في محيط المستشفى.



كما تجمَّعت أعداد كبيرة من النازحين داخل مستشفى كمال عدوان (شمالي قطاع غزة) بالتزامن مع تصعيد الاحتلال قصف المنطقة.



واستشهد 50 مواطنا فلسطينيا على الأقل، وأصيب المئات، مساء امس الإثنين، في عدة غارات نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدرستين تأويان نازحين في حي الدرج من مدينة غزة.



وأعلنت وزارة الاتصالات، عن انقطاع خدمات الاتصالات (الثابتة والخلوية والانترنت) في مدينة غزة وشمال القطاع للمرة الرابعة بشكل متعمد في ظل استمرار العدوان الاسرائيلي، على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



وفي آخر إحصاء لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع، أعلنت مصادر صحية، ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية العدوان على قطاع غزة إلى 15.899 شهيدا، في حين بلغ عدد المصابين نحو 42 ألفا.



الاحتلال يقتحم بلدة بيت لقيا غرب رام الله وسط مواجهات



وفجر اليوم الثلاثائ ايضا، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة بيت لقيا غرب رام الله، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين.



وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال البلدة، أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، صوب الشبان، دون وقوع إصابات.



الاحتلال يعتقل شابا من مخيم الجلزون شمال رام الله



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، شابا من مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله.



وأفاد مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حسين حسن نخلة، بعد ان داهمت منزل ذويه في المخيم وفتشته وعبثت بمحتوياته.



ولفتت المصادر إلى أن مواجهات اندلعت في المكان بين الشبان وجنود الاحتلال، دون أن يبلغ عن إصابات.



الاحتلال يحتجز عددا من المواطنين من بدرس غرب رام الله ويجري تحقيقا معهم



وفي قرية بدرس غرب رام الله، احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 13 مواطنا من ، وأجرت معهم تحقيقات ميدانية.



ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال منعت المصلين من أداء صلاة الفجر في مسجد القرية.