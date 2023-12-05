ارتفاع عدد الشهداء إلى 15899 منذ بدء العدوان الصهيوني على القطاع

وقال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم الصحة الفلسطينية، إن مستشفيات قطاع غزة تعجز عن التعامل مع أعداد كبيرة من الجرحى، مشيرا إلى ارتفاع عدد المصابين إلى 42 ألف جريح، متابعا: نطالب بتفعيل القانون الإنساني لحماية مستشفيات غزة.



وأضاف: نطالب بتدخل الأمم المتحدة لمنع الكارثة الصحية بمراكز الإيواء.



وقال المتحدث باسم الوزارة إن الاحتلال دمر 56 مؤسسة صحية بالكامل واعتقل 35 من الكوادر الطبية، مطالبا الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بالضغط من أجل الإفراج عن طواقمنا في سجون الاحتلال وبتوفير ممر آمن لدخول الإمدادات الطبية والوقود وخروج الجرحى.



وكثفت القوات الصهيوني، ليل الأحد/ الاثنين غاراتها الجوية وقصفها المدفعي في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، فيما تتواصل المعارك مع المقاومة الفلسطينية في أكثر من محور.