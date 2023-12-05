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الثلاثاء 5 كانون الأول 2023 ساعة 09:01

تجمع شبابي في الأردن لدعم المقاومة

تجمع شبابي في الأردن لدعم المقاومة
ويأتي هذا التجمع “في إطار السعي لكسر الحصار على غزة الصامدة وإيقاف العدوان الغاشم عليها وإسناداً للمقاومة الباسلة فيها وإيماناً بالمسؤولية الكبيرة على عاتق الشباب في الأردن”.

وخلال مؤتمر صحفي استضافه مقر حزب جبهة العمل الإسلامي أعلن المتحدثون عن المنطلقات الرئيسية للتجمع والتي من أبرزها قطع كافة العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك الصفقات الاقتصادية والانفتاح على حركات المقاومة الفلسطينية.

كما شملت المنطلقات منع تجريم المقاومة الفلسطينية، ودعمها بكل السبل، في الأردن وذلك بتعديل القوانين المجرمة للمقاومة “ليتسنى للشعب الأردني شرف الدعم للمقاومة بكل الأشكال”.

كما أكّدت المنطلقات على ضرورة كسر الحصار المستمر على قطاع غزة، بالإضافة إلى إيقاف اتفاقية التعاون الدفاعي بين الأردن والولايات المتحدة الموقعة عام 2021، وذلك بعد أن تبين أنّ الولايات المتحدة شريك أساسي في العدوان على غزة.

كما أكد المتحدّثون على مطلب آخر رئيس للتجمع في إعادة التجنيد الإجباري وتفعيل الجيش الشعبي كما كان، “لما نراه من إرهاب منظم من الاحتلال وبلطجة مستوطنيه في الأراضي المحتلة بحق العزل”.
مصدر : وكالات
رقم : 1100439
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