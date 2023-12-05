للمرة الرابعة منذ بداية العدوان قطع الاتصالات عن قطاع غزة بشكل متعمد

ودعا المدير التنفيذي لهيئة قطاع الاتصالات ليث دراغمة، الهيئات والاتحادات الدولية إلى الاستجابة للتحذيرات التي أطلقت مسبقاً لضمان استمرار خدمات الاتصالات والانترنت في قطاع غزة في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية واشتداد قصف الاحتلال على قطاع غزة.



وأكد دراغمة أن التواصل مع الجهات والمؤسسات الدولية والأممية مستمر بشكل دائم، لكن الاحتلال الصهيوني يُصر على تجاهل التدخلات السابقة، مضيفاً أنه على المجتمع الدولي تقديم ضمانات جدية لعدم قطع الخدمات عن قطاع غزة مجدداً، والحفاظ على وصول شامل لخدمات الاتصالات والانترنت للمواطنين والمؤسسات الطبية، وطواقم الصحفيين في قطاع غزة.



