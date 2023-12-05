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الثلاثاء 5 كانون الأول 2023 ساعة 09:22

ايرواني: بريطانيا تلعب دورا رئيسيا في معاناة الشعب الفلسطيني على المدى الطويل

ايرواني: بريطانيا تلعب دورا رئيسيا في معاناة الشعب الفلسطيني على المدى الطويل
و كتب "أمير سعيد إيرواني"في رسالة إلى لأمين العام للأمم المتحدة"أنتونيو غوتيريش" و سفير الإكوادور لدى الأمم المتحدة، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية في مجلس الأمن: أنني أرفض وأدين الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة التي وجهها الممثل البريطاني ضد ايران في اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي عقد في 29 نوفمبر 2023 تحت عنوان "الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك الوضع الفلسطيني".

وقال إيرواني في هذه الرسالة: القى وزير الداخلية البريطاني "طارق أحمد" كلمته في هذا الاجتماع، حاول فيها مع تجاهله مسؤولية بلاده في الوضع الحالي في الشرق الأوسط وسياسات بريطانيا المزعزعة للاستقرار، حاول إلقاء اللوم على الجمهورية الإسلامية الإيرانیة.

وصرح مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: مما لا شك فيه أن بريطانيا لعبت دورًا رئيسيًا في معاناة الشعب الفلسطيني على المدى الطويل؛ المعاناة التي نستطيع ان نجد جذورها في  وعد "بلفور" المشين الذي  تسبب في معاناة الشعب الفلسطيني على مدى نحو قرن.
وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة: إن دعم بريطانيا المستمر والثابت لجرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية واعتداءاتها ضد الشعب الفلسطيني ودول المنطقة يقلل بشكل كبير من السلطة الأخلاقية لهذا البلد في إصدار حكم على نوايا وسياسات الآخرين.

واتهم هذا المسؤول البريطاني في اجتماع مجلس الأمن بشأن فلسطين، إيران بلعب دور في التطورات التي تشهدها فلسطين وادعى أن التهديدات التي تسببتها الجماعات المدعومة من إيران في غرب آسيا غير مقبولة.

وزعم أن إيران تشكل تهديدًا غير مقبول للمنطقة من خلال أنشطتها المزعزعة للاستقرار ودعمها طويل الأمد لبعض الجماعات وشركائها في المنطقة، بما في ذلك حماس وحزب الله والجهاد الإسلامي الفلسطيني.
كما أدان هذا المسؤول البریطاني احتجاز سفينة إسرائيلية"غالاكسي ليدر"  في البحر الأحمر وطالب بالإفراج الفوري عن طاقمها، متهما إيران بدورها في هذا الحدث.
مصدر : وكالات
رقم : 1100443
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