امير عبداللهيان سيبحث مع نظيره الروسي موضوعين مهمين يخص غزة

وقال أمير عبداللهيان لدى وصوله إلى موسكو فجر الثلاثاء فيما يتعلق بسبل الوقف الفوري لجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد أبناء قطاع غزة والضفة الغربية لفلسطين، انه ستتم في اللقاءات مع نظرائه المشاركين خاصة الروسي سيرغي لافروف، مناقشة فتح ممر لإرسال المساعدات الإنسانية ومنع الهجرة القسرية لسكان غزة.



واوضح أن الهدف من المشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول بحر قزوين هو التركيز على القضايا التي تؤدي إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الخمس الساحلية.



وأشار إلى اجتماعاته التي سيعقدها مع بعض النظراء المشاركين في هذا الاجتماع، وقال انه في اللقاء الثنائي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، ستتم متابعة آخر الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين رئيسي البلدين العام الماضي.



واوضح انه ستتم خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات في فلسطين وجرائم الكيان الصهيوني بحق أهل غزة.



وكان في استقبال أمير عبداللهيان، السفير الإيراني وبعض المسؤولين في وزارة الخارجية الروسية في مطار فينوكوفي الدولي بموسكو.



ويعقد الاجتماع السنوي لوزراء خارجية الدول المطلة على بحر قزوين اليوم الثلاثاء بحضور وزراء خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا الاتحادية وجمهورية أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان.



وستتم في هذا الاجتماع مناقشة أهم القضايا المتعلقة بهذه المنطقة المائية مثل تطوير التعاون في مختلف المجالات مثل أمن منطقة بحر قزوين وتوسيع العلاقات الاقتصادية والنقل البحري والتجارة والطاقة والبيئة والمسائل القانونية ذات الصلة.