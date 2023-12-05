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الثلاثاء 5 كانون الأول 2023 ساعة 10:52

رئيسي: دماء الأبرياء الفلسطينيين ستُنهي حكم الاحتلال.. وسنشهد انتصار فلسطين

رئيسي: دماء الأبرياء الفلسطينيين ستُنهي حكم الاحتلال.. وسنشهد انتصار فلسطين
أكّد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، أنّ "ما يحدث اليوم من إبادة جماعية ومجازر بحق أطفال غزة مؤسف للبشرية جمعاء، ولا سيما لمتزعمي حقوق الإنسان". 

وخلال كلمة أمام مجلس الشورى الإيراني، قال رئيسي إنّ "دماء الأبرياء الفلسطينيين ستُنهي حكم الكيان الإسرائيلي، وسنشهد انتصار فلسطين". 

وأشار، في السياق، إلى أنّ "المنظمات الدولية فقدت جدواها وفعاليتها أمام الهيمنة العالمية"، موضحاً أنّ "شعوب العالم نهضت اليوم نصرةً لحقوق الانسان، مطالبةً بالعدالة ونظام عالمي جديد". 

وأمس، أعلن رئيسي أنّه ونظيره الكوبي، ميغيل دياز كانيل، "بحثا القضية الفلسطينية وسبل دعمها"، معرباً عن "التنديد بالدعم الأميركي لكيان الاحتلال، وعجز المجتمع الدولي عن وقف العدوان".

وفي وقتٍ سابق، أكّد الرئيس الإيراني أنّ دعم الجمهورية الإسلامية للشعب الفلسطيني "يأتي ضمن إطار الدستور وما ينصّ عليه بشأن دعم المظلومين، وأيضاً كجزء من مبادئ السياسة الخارجية الإيرانية".

وشدّد رئيسي على أنّ بلاده "لا تستطيع التوقف عن دعم فلسطين"، وأنّ "تطورات العالم السياسية ورغبات بعض الدول في المنطقة لن تُغير المبادئ الأساسية لسياسة طهران الخارجية". 

كما لفت إلى أنّ "التمييز العنصري والقتل والدمار والظلم والقمع الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي أصبح واضحاً أمام العالم"، مضيفاً: "مستمرون في دعم فلسطين".

يأتي ذلك فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصف المدنيين في غزة، مرتكباً مجازر دامية، إضافةً إلى إطباق حصاره على القطاع، مانعاً دخول المياه والطعام والوقود، فيما يتعمّد قطع الاتصالات والإنترنت بين الحين والآخر. 
رقم : 1100461
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