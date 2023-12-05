المقاومة تستهدف آليتين ‘‘إسرائيليتين‘‘ والاحتلال يطلق قنابل فسفورية في الجنوب

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، استهداف آليتين لسلاح الهندسة في قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء إشعالهما النيران في الأحراش المقابلة لموقع راميا.



وأكدت المقاومة، أنّ الآليتين أصيبتا إصابة مباشر بصواريخ موجهة، ما أدّى لاحتراقهما ووقوع ‏طاقمهما بين قتيل وجريح.



وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أنّ موقع كان من المفترض أن يكون محصناً أصيب بشدة في أحد الأحداث على الحدود الشمالية. مضيفة أنه سيكون على "الجيش" والمؤسسة الأمنية فحص الخلل.



واستهدفت المقاومة أمس الإثنين موقعي "جل العلام" و"بركة ريشا" بالأسلحة المناسبة، مشيرةً إلى تحقيقها إصابات مباشرة، بالإضافة إلى استهداف قوة مشاة إسرائيلية في "حرج حانيتا" محققة إصابات مباشرة.



وفي حرج "شتولا"، استهدفت المقاومة قوة مشاة إسرائيلية بالأسلحة المناسبة.



وتبنّت المقاومة في لبنان استهداف موقع "البغدادي" الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، محقّقةً إصابة ‏مباشرة.



واستأنفت المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها ضدّ الاحتلال الإسرائيلي وقواته، على طول الحدود اللبنانية - الفلسطينية، بُعيد انتهاء الهدنة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في غزة، والتي دامت أسبوعاً، حتى يوم الجمعة الماضي، نتيجة استئناف الاحتلال حربه على القطاع.



بالتوازي، استهدف الاحتلال الإسرائيلي ليل اليوم الثلاثاء، أطراف بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان بعدد من القذائف ، كما قصف مدفعياً أطراف بلدتي كفركلا والعديسة جنوبي لبنان.



كذلك، أطلق الاحتلال قنابل الفسفور المحرمة دولياً على أطراف بلدة بليدا جنوبي البلاد.