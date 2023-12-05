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الثلاثاء 5 كانون الأول 2023 ساعة 11:03

القوة الجوية العراقية تنقل مساعدات العتبة الحسينية الى غزة

القوة الجوية العراقية تنقل مساعدات العتبة الحسينية الى غزة
وأوضح المصدر، ان طائرات القوة الجوية العراقية قامت بنقل المساعدات المقدمة من العتبة الحسينية المقدسة إلى اهالي غزة حيث جرى نقلها إلى مطار العريش بمصر ومن ثم إلى غزة عبر معبر رفح...
مصدر : وكالات
رقم : 1100464
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