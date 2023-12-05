القوة الجوية العراقية تنقل مساعدات العتبة الحسينية الى غزة

وأوضح المصدر، ان طائرات القوة الجوية العراقية قامت بنقل المساعدات المقدمة من العتبة الحسينية المقدسة إلى اهالي غزة حيث جرى نقلها إلى مطار العريش بمصر ومن ثم إلى غزة عبر معبر رفح...